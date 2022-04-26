展开繁忙征程 我国羽球队抵菲拼亚锦赛

马尼拉亚锦赛今天将进行资格赛和部分首圈赛事，我国头号男女单骆建佑和杨佳敏都已抵达当地，为这项比赛做好准备。亚锦赛因疫情缘故停摆两年，卫冕冠军桃田贤斗盼在这站比赛力争三连冠。

我国羽毛球队已抵达菲律宾首都马尼拉，准备参加4月26日至5月1日举行的亚洲羽毛球锦标赛，这是骆建佑冠病康复后参加的首个赛事。

4月和5月应该是我国羽队最繁忙的时候，他们一行人将前往三个东南亚国家参赛；亚锦赛（菲律宾）、汤姆斯杯（泰国）以及东南亚运动会（越南）。

亚锦赛上，新加坡头号男女单打骆建佑和杨佳敏将带领小将郑加恒、许妤欣角逐单打赛项，双打球员则有丹尼／郭俊良（男双）、许永凯／骆建贤（男双）、金羽佳／黄嘉盈（女双）、郭俊良／金羽佳（混双）以及许永凯／陈薇涵（混双）。

日本名将桃田贤斗此役会以赛会头号种子球员身份出战，力争亚锦赛三连冠。他和世界排名第10的骆建佑同处上半区，最快也要到半决赛才会相遇。在此之前，桃田贤斗的潜在对手是李卓耀（香港）、王子维（台湾）和叻斯亚·森（印度），而六号种子骆建佑则得闯过佐纳丹（印度尼西亚）、王高伦（泰国）等难关。

现世界排名第二的桃田贤斗在成田机场接受当地媒体采访时直言并不是最好的状态，他说：“如果理想状态是100，那我现在大概只有50左右，最大的问题在于心理层面和自信心还不足。”

桃田贤斗首圈将迎战印尼的奇科，骆建佑的对手则是2019年世锦赛铜牌得主王高伦。

25岁的骆建佑与23岁的王高伦年龄相仿，两人在巡回赛和东运会都有交手过。

世界羽联没有把东运会的战绩记录在巡回赛的交手纪录中，因此骆建佑目前两战两胜王高伦，一场是去年在世锦赛封王的时候，另一场则得追溯到2014年的国际挑战赛。

骆建佑对垒王高伦的另一场至关重要的胜利来自2019年的菲律宾东运会，当时他以非种子球员身份在半决赛冲击头号种子的对手，最终成功拿下，打进男单决赛。

骆建佑在当时的决赛不敌马来西亚的李梓嘉，后者本周也会亮相亚锦赛，以三号种子身份镇守下半区。我国另一名男单郑加恒被分去下半区，他将与资格赛球员争夺次圈资格。

女单方面，去年在东京奥运会会师决赛的戴资颖和陈雨菲选择休战，“日本一姐”山口茜只要打进决赛就能取代戴资颖的球后宝座，也会刷新后者所保持的女单史上最高积分纪录，两人的积分目前只相差区区51分。

女单首两号种子球员为山口茜和韩国的安洗莹，世界排名第17位的杨佳敏可能会在复赛碰上安洗莹，她的首圈对手是印度的玛尔薇卡·班索德，若顺利取胜的话将有可能对战日本的高桥沙也加。

我国另一位女单代表许妤欣则在上半区挑战各国好手，她的对手还没出炉，得等到今天进行的资格赛结束后才会揭晓。今天出场的新加坡球员只有丹尼／郭俊良的男双比赛，将对阵香港的邹轩朗／吕俊玮。