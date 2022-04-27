我国羽球男双亚锦赛取得开门红

世界排名第163的新加坡双打组合丹尼／郭俊良昨天在亚洲羽毛球锦标赛速战速决，强势挺进男双次圈。

这项比赛在菲律宾的马尼拉举行，丹尼和郭俊良仅用时24分钟，便以21比10、22比20打败世界排名第392香港的邹轩朗／吕俊玮。我国组合当时轻松拿下首局后，次局领先时被对手一分一分追上，让香港组合追至20比20。

丹尼和郭俊良及时止住丢分颓势，连取两分获得晋级资格。此役战罢，他们接下来将挑战赛会五号种子、马来西亚组合谢定峰／苏伟译。

谢定峰和苏伟译是东京奥运会男双铜牌得主，他们首圈迎战中国组合何济霆／周昊东遭遇一点挑战，不过还是以18比21、21比12、21比18完成逆转。

另一边厢，由于有两对斯里兰卡组合退赛，因此许永凯成为本届赛事最幸运的球员。他和陈薇涵直接晋级混双次圈，与骆建贤的男双也获得了下一圈的资格。

今天将进行四场新加坡单打球员的比赛，届时会在三个场地同时举行，许妤欣的比赛率先开打，将在中午12时20分进行，六号种子骆建佑与泰国好手王高伦的比赛则在下午1时举行。

男单郑加恒和女单杨佳敏的比赛都会在下午5时开打，不过在不同的场地。郑加恒的对手是近来状态不俗的中国小将翁泓阳，后者被许多媒体冠以“林丹接班人”称号。

中国男单将近三年没有在世界羽联巡回赛中取得冠军成绩，但是22岁的翁泓阳本月打出漂亮成绩，爆冷击败印度尼西亚名将佐纳丹摘下桂冠。

杨佳敏的对手则是印度的玛尔薇卡·班索德，若顺利取胜的话将有可能在次圈对战日本的高桥沙也加。

比赛会在亚洲羽毛球联合会（Badminton Asia）的官方YouTube进行直播。