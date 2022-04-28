两分钟进两球 红军击沉黄潜

本地时间今晨的欧冠杯半决赛首回合，“红军”利物浦在2分钟内连进两球，主场以2比0力克到访的“黄色潜水艇”比利亚雷亚尔，抢得晋级先机，继续向历史四冠王迈进。

Opta数据统计，这是利物浦本赛季欧冠正赛阶段的第9场胜利，创造了队史单季最多胜场纪录。官方数据也显示，所有在安菲尔德进行的欧冠半决赛中，作为主队的利物浦豪取10胜2和，未尝败绩，而且只丢掉4球。

在欧战中，红军在首回合主场以2比0完胜的情况下，只在1965年被国际米兰逆转。事实上，红军在首回合获胜的情况下被逆转，也得追溯到2001/02年赛季。

红军全面碾压 黄潜全场1射偏

红军一开赛就占尽优势，不过黄潜摆出铁桶阵，门将鲁利（Rulli）左扑右接下，硬是挡下了连绵不绝的攻势。红军中场亨德森（Henderson）和蒂亚戈（Thiago）的射门则被门柱坏事，半场结束没有建树。

第50分钟，红军中场法比尼奥（Fabinho）在角球攻势撞入网，但队友越位在先，进球无效。不过，红军之后在2分钟内连轰2球，奠定胜局。

第53分钟，亨德森传中球击中敌将后入网；第55分钟，马内（Mane）接应萨拉赫（Salah）的妙传单刀捅射入网，红军以2比0领先。

虽然红军在第65分钟的进球又被吹，但仍以2球之差击败比利亚雷亚尔，先拔头筹。

值得一提的是，接连爆冷淘汰尤文图斯和拜仁慕尼黑的黄潜，在红军严防下无从发动防守反击，全场仅有1次射偏，写下不少尴尬纪录。这包括队史射门次数最少、零射正是主帅埃梅里（Emery）任内各赛事最少。

这也是自2003/04年赛季Opta统计以来，欧冠半决赛史上射门次数和射正次数最少，与2009/10年赛季对阵巴塞罗那的国米，共同保持这尴尬纪录。

克洛普：这只是‘半场’

不论从气势及数据看，红军晋级形势大好，主帅克洛普（Klopp）如常谦虚，扬言只踢完“半场”。

“这是无与伦比的球赛，我很喜欢上半场，唯一问题是没有进球，但让对手沉寂。红军从开赛到最后一秒都很积极，那是赢球原因。”

不过克洛普强调：“这只是‘半场’，但比开赛前为好。也许在（下周二）次回合，赫拉尔德·莫雷诺（Gerard Moreno，黄潜前锋）复出，比赛或许更开放。”

埃梅里：还有翻盘希望

黄潜主帅埃梅里说：“我们防守做得很好，进攻方面我们有过3次攻门，但没有1次是进球机会。这个结果本可以更糟，那是因为我们无法指望去获得更好的结果，但是到了次回合我们会试着创造一些不同。”

“我们能够跻身四强，是因为我们曾完成的事情。我是怀着希望的，我们之前两回合能过关，那么这次也能。”