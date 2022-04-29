骆建佑晋级八强今挑战四号种子佐纳丹

亚锦赛昨天进行六场新加坡球员的比赛，骆建佑是唯一晋级今天复赛的新加坡球员，他将挑战印尼名将佐纳丹，要报回去年东京奥运会不敌之仇。

我国头号男单骆建佑终止日本对手渡边航贵对他的连胜纪录，他昨天在亚洲羽毛球锦标赛男单次圈以2比0轻松拿下胜利，闯入八强之林。

世界排名第10的骆建佑和排名第46的渡边航贵曾在2019年和2015年有过两次交手，但前者未尝胜利滋味。

时隔三年昨天再度相逢，骆建佑在这两局比赛都掌控场上局势，不让对手有反超的机会，最后用了30分钟便以21比16、21比6赢得比赛。

骆建佑在本站比赛名列六号种子，他今天将与来自印度尼西亚的四号种子佐纳丹争夺一席半决赛席位。

佐纳丹在昨天的比赛以21比14、13比21、21比19险胜马来西亚的刘国伦。

骆建佑和佐纳丹将展开职业生涯第五次对决，前四次虽然都是印尼羽将获胜，但都得打到决胜局才分出胜负。他们最后一次交手是在去年东京奥运会的男单小组赛。

杨佳敏与许妤欣败北

若骆建佑如愿取胜，他的下一圈对手将是印尼球员奇科和中国球员李诗沣之间的胜者。

公众可到亚洲羽毛球联合会（Badminton Asia）的官方YouTube和Instagram观看直播。

女单方面，我国女将杨佳敏和许妤欣冲击种子球员以失利收场。世界排名第17位的杨佳敏12比21、21比14、16比21不敌日本的八号种子高桥沙也加。

29岁的高桥沙也加目前世界排名第13位，她下一圈将对阵次号种子、“韩国一姐”安洗莹。

许妤欣则是16比21、16比21败给四号种子、印度前奥运亚军辛杜，后者今天会与五号种子何冰娇较量。

双线作战的许永凯在男双和混双都止步次圈，他和骆建贤昨早10比21、12比21不敌次号种子、日本组合保木卓朗／小林优吾，过后携手陈薇涵20比22、16比21败给世界第三的日本组合渡边勇大／东野有纱。

我国另一支男双丹尼／郭俊良对垒马来西亚的赛会五号种子谢定峰／苏伟译，展现出顽强的拼搏精神，但还是以16比21、19比21败下阵来。

昨天唯一的冷门来自从资格赛突围的中国小将翁泓阳，翁泓阳挑战前世界第一印度名将斯里坎特丝毫不怵，以21比16、17比21、21比17拿下胜利。

22岁的翁泓阳被许多媒体冠以“林丹接班人”的称号，他本月在韩国公开赛结束中国男单长达三年的冠军荒。