帅罗救主 红魔逼和蓝军

本地时间今晨的英超独角戏，主场作战的“红魔”曼联，在多名主将缺阵下全程挨打，最终凭借前锋“帅罗”克·罗纳尔多（C Ronaldo）的进球，艰难地以1比1逼和“蓝军”切尔西。

红魔在多赛2轮下，继续落后老四阿申纳5分，跻身前4的希望渺茫。

蓝军屡失良机

上半场蓝军反客为主，开赛10分钟就迫使红魔门将德赫亚（de Gea）做出两次扑救，但却屡屡错失破门机会。

曼联在第10分钟才首次进攻，但中场布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）近距离头球被蓝军门将没收。

上半场红魔非常被动，德赫亚多次做出扑救，帅罗也被迫回防到左后卫区域，半场得以力保龙门不失。

帅罗闪电扳平 首破蓝军大门

红魔守至第60分钟时，城门终于失守，后卫里斯·詹姆斯（Reece James）在右路无人防守下轻松传中，哈弗茨（Havertz）头球摆渡到后点，翼卫阿隆索（Alonso）左脚凌空抽射入网，蓝军打破僵局。

2分钟后，中场马蒂奇（Matic）前场抢断后挑传，帅罗反越位成功，巧妙停球后直接劲射入网，助红魔迅速扳平。

蓝军换人加强进攻，但里斯·詹姆斯第79分钟在禁区外射门，球中柱弹出，红魔逃过一劫，最终双方以1比1握手言和。

帅罗不仅连续破门，再次扮演红魔救世主，更是英超生涯首次攻破蓝军大门。

他在12次对阵蓝军后，终于有所斩获，也让英超生涯面对的34支球队中已攻破28队大门，仅剩的6队分别是狼队、水晶宫、设菲尔德联队、利兹、莱斯特和布伦特福德。

这是帅罗近3轮上阵的第5个进球，并以17球追平托特纳姆翼将孙兴慜，并列英超射脚榜第2位。他也是首个在37岁时还能在单季攻入17球的球员，可说是老当益壮。

帅罗赛后也在社交媒体写道：“感谢今晚老特拉福德球场球迷们的支持，一如既往，他们始终不遗余力的鼓舞着球队！”

朗尼克：红魔幸运带走1分

曼联主帅朗尼克（Rangnick）指出，能逼和蓝军是幸运的，在缺少8名球员下，红魔在防守端存在问题，所幸德赫亚做出多个扑救，而球队在下半场踢得更好。

“取得1分对我们来说是很好的，上半场蓝军主宰了比赛，下半场我认为我们做得更好。比赛中我们也有自己的机会，至少我们战斗过，加上对手是顶级球队之一，就态度而言，没什么可以责怪球员的。”

图赫尔：蓝军没把握胜利机会

切尔西主帅图赫尔（Tuchel）指出，蓝军有机会赢得比赛，但却没有把握住。

“蓝军的表现很不错，无球跑动也非常出色，但球员在禁区里缺乏决心，才没能赢下比赛。这是我们需要学习的，你需要抓住机会才能得到想要的结果。我们必须接受拿到1分，但这并不是个公平的结果。我们很努力并取得了领先，但对手很快就扳平了比分。”