胜辛杜进决赛 排名超越戴资颖 山口茜将重登女单第一

中国女将王祉怡以黑马姿态杀进决赛，她在今天决赛挑战世界第二的山口茜。男单决赛则由东南亚球员包办，马国选手李梓嘉将与印尼的佐纳丹争夺今年首个高级别赛事冠军。

日本好手山口茜在亚洲羽毛球锦标赛再次上演三局逆转胜，她昨天在女单半决赛以2比1击败辛杜闯入决赛，下周世界排名将超越“台湾一姐”戴资颖。

本届亚锦赛因冠病疫情缘故停办近三年，这项比赛的积分比肩世界羽联巡回赛超级1000赛等级，夺冠球员可获得1万2000的积分。由于去年在东京奥运会会师决赛的戴资颖和陈雨菲高挂免战牌，山口茜只要打进决赛就能取代戴资颖的球后宝座。

在这场比赛开始前，山口茜和戴资颖的积分只相差区区51分。随着前者打入决赛，她将第三度登顶世界第一，寻求今年第二冠。

中日女单会师决赛

山口茜在这场比赛进入状态较慢，让辛杜以21比13拿下第一局。随后两局比赛中，山口茜的手感越来越好，次局顽强追平后以21比19惊险拿下。她决胜局延续上局状态，打出梦幻开局后以21比16胜出。

算上这次，山口茜和辛杜一共交手22次，她将两人交锋纪录改写为9胜13负。身为卫冕冠军的她今天下午1时将迎战中国黑马王祉怡，后者昨天以10比21、21比12、21比16逆转来自韩国的次号种子安洗莹。

男单方面，前天战胜我国羽将骆建佑的佐纳丹继续挺进，世界名列第八的他在印度尼西亚内战中以21比9、18比21、21比16战胜奇科，接下来将与马来西亚选手李梓嘉争冠。

赛会三号种子李梓嘉是目前签表中排名最高的男单球员，他迎战另一位中国黑马翁泓阳时首局以21比11轻松拿下，但次局陷入被动，被对手以5比2领先。两人的比分交替上升，李梓嘉在20比17领先时浪费两个赛点，后来才以21比19胜出。

李梓嘉和佐纳丹的世界排名仅相差一名，不过前者在过去五次交手中的战绩为1胜4负。

欧锦赛：安赛龙卡罗琳娜称王封后

与此同时，在马德里举行的欧锦赛比亚锦赛早一天落下帷幕，两位奥运会兼世锦赛双料冠军安赛龙和卡罗琳娜·马琳分别打入男单和女单决赛。

丹麦的安赛龙和同袍安东森在决赛碰面，前者以21比17、21比15轻松胜出。去年他打入决赛后因感染冠病被迫退赛，让安东森在决赛不战而胜。

西班牙女将卡罗琳娜继续统治欧洲女单，自2014年起她从没让冠军旁落他家，昨晚以21比10、21比12横扫苏格兰的克里斯蒂·吉尔莫，第六次赢得欧锦赛锦标。

欧锦赛是卡罗琳娜伤后复出的首站国际赛，从这站比赛来看她的状态恢复不错，一路战胜各国球员打入决赛。她去年6月因左膝十字韧带和两个半月板撕裂不得不放弃卫冕奥运，一直养伤到这站比赛才复出。