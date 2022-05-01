凯塔一脚定江山 红军登榜首终结喜鹊主场连胜纪录

凭借中场凯塔（Keita）在第19分钟的全场唯一进球，“红军”利物浦（Liverpool）在昨晚（新加坡时间）的英超联赛早场赛中，客场以1比0小胜“喜鹊”纽卡斯尔（Newcastle），在曼市（Manchester City）的比赛开始前以两分的优势力压对方，登上了榜首之位。

喜鹊自冬季转会窗口大手笔引援以来，仿佛脱胎换骨，排名从降级区升到了积分榜上半区。更重要的是，他们在本仗之前主场取得了六连胜，可惜本仗迎来实力强大的利物浦，这项纪录只能告一段落。

由于日前刚踢了欧洲冠军联赛，红军主帅克洛普（Klopp）本仗一共换了五名首发球员，但若塔（Jota）取代萨拉赫（Salah）首发，却让人颇感意外。

不过，利物浦还是控制了比赛节奏，超过半场比赛的控球率维持在70%以上。

第19分钟，纽卡斯尔中卫舍尔（Schar）在与利物浦中场米尔纳（Milner）争抢时倒地，但裁判不认为后者有犯规动作，因此没有给予判罚。利物浦这时便利用了人数上的优势大举进攻，凯塔在若塔的助攻下为球队首开纪录。

第34分钟，红军再利用反击战威胁喜鹊龙门，翼锋路易斯·迪亚斯（Luis Diaz）在带球突破后横传马内（Mane），但马内的射门却被喜鹊门将杜布拉夫卡（Dubravka）扑出。

喜鹊共九次越位

尽管主队在5分钟后攻破了利物浦龙门，但前锋阿尔米龙（Almiron）的进球明显越位，这名巴拉圭国脚在进球后还露出了心虚的笑容。

第41分钟，若塔在接获亨德森（Henderson）的妙传后头槌试关，但被杜布拉夫卡单手托出龙门。

喜鹊在下半场采取更积极的攻势，但他们却频频越位。据统计，他们本仗一共有九次越位，利物浦则只有一次。

第63分钟，马内再获进球良机，但或许因为多线作战，影响了表现，这名近八场比赛为利物浦攻进六球的塞内加尔国脚再度射偏。

克洛普在第69分钟以萨拉赫换下马内，利物浦顿时被注入活力，主队的龙门一度险象环生，要不是杜布拉夫卡左扑右挡，喜鹊今仗恐怕不止输0比1。