李梓嘉王祉怡亚锦赛称王封后

马国男将李梓嘉和中国女将王祉怡分别击败印尼和日本强敌，首次获得亚锦赛单打冠军殊荣。

本届亚洲羽毛球锦标赛的决赛对阵名单很有趣，男子项目是马来西亚和印度尼西亚的东南亚之争，女子项目是中日之战，混双则是中国内战。

其中，中国是昨天的最大赢家，他们称霸女单、女双和混双，是今年获得最多亚锦赛金牌的国家。

无论是谁夺冠，这个冠军对马来西亚或印尼都别具意义。上一位获得亚锦赛单打冠军的马来西亚人是李宗伟（2016年），最后一位为印尼夺冠的是“反手王”道菲（2007年）。

世界排名第七的李梓嘉本周状态大好，首局13比13被追平后打出一波得分潮，以21比17先下一城。

次局他和佐纳丹互有攻守，两人紧咬着比分，但马国羽将在19比16领先时被对手追平，幸好最后稳住阵脚，以23比21惊险拿下。

这是李梓嘉和佐纳丹在巡回赛的第六次交手，前者将战绩改写为2胜4负。

另一场马印对决的胜者是印尼年轻男双组合普拉穆迪亚／耶烈米亚，他们是该国第五号组合。

东京奥运会铜牌组合、五号种子谢定峰／苏伟译在世界排名上比普拉穆迪亚／耶烈米亚高出13位，不过他们找不到突破对手的办法，不到半个小时便以21比23、10比21落败。

中国女双力克日本对手

女单方面，22岁的黑马王祉怡以冠军成绩结束她的神奇之旅，她对垒上届冠军、世界排名第一的山口茜，顶住决胜局体能不足的劣势，以15比21、21比13、21比19逆转胜，助中国夺下暌违六年的亚锦赛金牌。

上一次夺得亚锦赛女单金牌的是已退役的王仪涵，2017年至2019年的冠军由戴资颖（两次）和山口茜取得。

王祉怡这场比赛赢得并不轻松，前两局她和山口茜各拿下一局后，决胜局在17比6遥遥领先的情况下因后半段体能不足被追至19比19，最后才连取两分拿下金牌。

此役战罢，王祉怡保持对山口茜两战两胜的全胜纪录。

另一场中日之战中，中国队王牌女双组合陈清晨和贾一凡以21比11、21比15横扫日本的岩永铃／中西贵映，成功卫冕的同时也进账本赛季第二座冠军。

中国混双组合郑思维／黄雅琼在本届比赛获得“重组”，他们告别低谷，结束对队友王懿律／黄东萍的三连败，以21比17、21比8拿下暌违两年的冠军，证明默契和实力依旧。