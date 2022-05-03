主场双杀蜜蜂 红魔保欧联资格

本地时间今晨的英超独角戏，“红魔”曼联在主场收官战以3比0轻取“蜜蜂”布伦特福德，进一步拉开与“铁锤帮”西哈姆的距离。

红魔在多赛两轮下距离第4名的“炮兵”阿申纳5分，进军欧冠的希望已非常渺茫，只能寄望保住欧联赛资格。红魔比身后少赛1轮的西哈姆多6分，加上最后两轮的对手是布赖顿和水晶宫，而西哈姆则还需要对垒曼市，令红魔进入欧联赛的希望大增。

费尔南德斯破进球荒 红魔轻松奏凯

作客的蜜蜂开赛后就反客为主，长传攻进禁区，红魔前锋“帅罗”克·罗纳尔多（C Ronaldo）也在龙门前制造混乱，但两队都未能制造威胁。

第9分钟，红魔翼将埃兰加（Elanga）在右路反越位传中，中场布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）抢点凌空射门，打破10场比赛的进球荒，取得他在曼联生涯的第50个进球（124场）。

第44分钟，红魔险些扩大领先优势，中场马塔（Mata）反越位成功后传中，帅罗在禁区内推射破门，但VAR判断越位，进球被吹，半场只能以1球领先。

易边再战，红魔后卫达洛特（Dalot）第61分钟在右路直传，帅罗杀入禁区被敌将绊倒而获得罚球机会。他亲自操刀命中，助红魔射成2比0。

第72分钟，后卫特莱斯（Telles）开出右路角球，中卫瓦拉内（Varane）射门时折射破门，攻进他加盟红魔后的首个进球。红魔将比分维持至终场，最终以3比0轻取蜜蜂，保持主场9轮不败。

4轮进6球 帅罗：我还没结束

帅罗在赛后按照传统向主场球迷致谢，他被拍到满脸笑容走着，并对镜头说：“我还没有结束（I'm not finished）。”

他近4轮英超攻入6球，联赛进球达18个，其中今年斩获10球，仅次托特纳姆翼将孙兴慜的11球。

帅罗也在社交媒体向球迷致谢：“来自台上伟大的支持，让我们抓住本季在老特拉福德的最后一个机会。感谢我们了不起的球迷，他们在我们身边忍受了一个艰难的赛季，从未抛弃我们。我们的目标是每天都更上一层楼，这样我们才能实现我们所有人的愿望：为曼联赢得荣耀！ ”

朗尼克：红魔今年表现最好的比赛

曼联主帅朗尼克（Rangnick）说：“比赛大部分时间都在我们的控制之下，从控球来看这是今年球队表现得最好的一场，这样的比赛才是我们想奉献给球迷的。”

他也对球队在过去数周缺乏连贯性的表现感到不满，若要提升水平，红魔需要引进真正顶级的球员。

“显然，很多球员将会离开，其他球会可能只需要2至3个转会窗口，就能挑战（冠军），所以我们也是时候引进顶级球员，若能做到，我相信我们也不会等待太久。”