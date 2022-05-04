三球轻取布伦特福德 红魔虽胜无助争欧冠资格

（曼彻斯特综合电）经历了连续三场联赛不胜后，“红魔”曼联（Manchester United）在本赛季的最后一场英超主场终于敲开了胜利大门，3比0轻取布伦特福德（Brentford）。

在赛季只剩下最后两轮，却五分落后第四的“炮兵”阿申纳（Arsenal），这场胜利虽然无助于红魔抢夺下赛季的欧冠赛资格，但是过渡主帅朗尼克（Rangnick）认为与过去几场比赛比较，球队昨晨（新加坡时间）的表现有了很大的改善。

布鲁诺·费尔南德斯（Bruno Fernandes）、克·罗纳尔多（Cristiano Ronaldo）与瓦拉内（Varane）的进球为红魔取得了三球大胜。

朗尼克说：“我们掌握了大部分比赛的控制权。就控球权来说，这是我们今年表现其中最好的一次，这也是我们希望呈现给我们支持者的。”

在赞扬球队昨晨表现的同时，朗尼克也指出自己对过去的几场成绩不满意，认为球队欠缺稳定性。

他说：“我并不满意成绩，尤其是过去四或五个星期，整体来说，我们缺乏稳定性。”

在新帅滕哈格（Ten Hag）在下赛季上任后，朗尼克将退居幕后担任顾问。朗尼克表示他还未与新帅进行任何交流，不过他相信只要大家一起努力，曼联将能回到应有的位置。

他说：“到目前为止我们还没有机会交流，埃里克（滕哈格）正专注于他的荷甲，而我们也专注在自己的比赛。”

“显然的，一些球员会离开，球队也必须引入一些高素质的球员。我坚信，只要大家共同努力，我们能将曼联带到属于他们的位置。”

“其他球会只需要两或三个引援来达到竞争力，不过我们从现在开始就得引入能提升球队水平的高素质球员，如果是这样，我相信过度期不会太长。”

另一方面，布伦特福德主帅弗朗克（Frank）则表示，丹麦球星埃里克森（Eriksen）有很好的机会继续留在球队，球会将尽一切努力留住这名进攻组织球员。

现年30岁的埃里克森因为安装了心脏起搏器，去年底离开意甲球会国际米兰（Inter Milan）。他今年1月与布伦特福德签订了一份短期合约。随着这名丹麦球星在布伦特福德的优异表现，英国媒体称托特纳姆、纽卡斯尔与曼联都有兴趣与他签约。

弗朗克说：“我一直都很乐观。”

“我一直都相信我们有很好的机会。我知道他在这很开心，享受他的足球。这是个只有赛季结束后才会做出的决定。”

埃里克森重返英超赛场后至今贡献了一个进球与两次助攻。