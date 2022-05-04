泳坛“老将”坚持展现东运无限风光

现役游泳选手中，我国女将柯婷文和林香杞是参加过最多次东运会的选手，她们今年将踏上个人的第八次东运会征程，男队的冯盛均则是第七次参加东运会。

在体育竞技场上，最触动人心的往往不是运动员如何赢得金牌的故事，而是他们的人生经历，为冰冷的赛场注入一丝温暖。

河内东南亚运动会将在下周举行，新加坡泳队公布的阵容中可看到冯盛均、柯婷文和林香杞这三名年近30岁的老将依旧在列。对林香杞而言，2022年东运会不是她的终点，她至少将目光锁定到2023年柬埔寨金边东运会。

林香杞6岁开始学游泳，2007年以14岁之龄首次代表新加坡参加2007年东运会，之后的六届（2009年、2011年、2013年、2015年、2017年和2019年）她连续在女子50米自由泳斩获金牌，至今仍是东南亚纪录保持者。

对于过去和现在的差别，她告诉《联合早报》：“这次东运会和之前的自己非常不一样。我第一次参赛是在2007年，当年14岁，只参加4X200米接力项目，拿了银牌。之后2009年起开始参加个人项目，第一次拿到金牌。我觉得我小的时候到2015年为止都不太记得发生了什么事，就只是跟着计划参加比赛，努力做到最好，然后赢下比赛。”

“但是现在，疫情前的两三年开始我的动力不一样了。可能是年龄的关系，我变得更加成熟、更加了解自己。我知道自己想要什么，比如2019我在菲律宾赢得比赛，创下个人最佳成绩、大会纪录和东南亚纪录（25秒06），但我知道自己还能更快，我想要游得进25秒。”

林香杞非常了解自己的身体情况，这是她第八次参加东运会，她相信她还能游得更快。

冯盛均：这条路与众不同却很难忘

冯盛均年龄：30岁参加项目：100米蛙泳、200米混合泳东运会参赛次数：6东运会最佳成绩：男子200米混合泳银牌（2017年）、400米混合泳银牌（2015年）即将满30岁的冯盛均加入国家队10多年，至今仍享受比赛。（张思庆摄）

和林香杞一样，冯盛均也在国家泳手这条路坚持了10多年。

去年错过东京奥运会后，他原本打算在2021年退役，可是和我国羽毛球头号女单杨佳敏在一起之后，被对方的坚持和努力鼓舞，决定再拼多三年，希望到时能一起去巴黎奥运会。

今年的东运会对冯盛均而言别具意义，不仅是他和杨佳敏首次以情侣身份一起参加同个运动会，他也是泳队中年纪最年长的，责任感更重了。

现年30岁的他说：“我的第一个东运会是当时最年轻的其中一个队员，但是现在却是最老的，我的责任更重了。以前是前辈照顾我，现在变成是我要去带领年轻运动员，但他们让我感觉很年轻，所以这也是一件好事。”

“说实话，我去年就想退役了，直到遇见了佳敏。第一次以情侣身份一起去同个比赛，两个一起努力，这是我去东运会最开心的一次。”

冯盛均表示，他和杨佳敏最大的目标就是一起去巴黎奥运会，在此之前，他会和她好好享受本届东运会，不给自己太大压力。

对彼此而言，两人有共同的目标，在心理和训练上也等于有个靠山。

从2003年进国家队开始，同个时期加入的队友只剩下柯婷文，比他年长的黄嘉豪、林伟雄都退役了，后辈冯家逸、邱湕颖等人也不在国家队了。

冯盛均坦言：“不是每个人的路都一样，我选的这条路虽然和大多数人不同，但这一路都很难忘。如果我没走这么久，我可能也不会遇到佳敏了。看过很多人离开这项运动，就好像从学校毕业离开朋友们一样。一直都有人离开，虽然会很伤心，但其实只是生活方式不一样了，偶尔回想起来是挺想念的。”

“等到哪一天我在这项运动找不到快乐，就是我停止的那天。我现在还是喜欢游泳的，也喜欢这个大家庭，所以还会继续。”

第31届东运会将于本月12日开幕，比赛在越南河内举行，新加坡共派出14名男泳手和九名女泳手角逐40个项目。

新加坡游泳队名单

男队（14人）

约瑟林、柯正文、张正伟、冯盛均、陈永进、林峻纬、阿尔迪、

洪玮、洪立、陈恩凯、李君杰、王竣毅、蔡亦首、许颖轩

女队（9人）

柯婷文、林香杞、柯敬文、杨露恩、徐汶仪、颜欣慧、林乙暄、

曾子怡、沈恩夷

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