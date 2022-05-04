逆转击沉黄潜 红军杀入欧冠决赛

本地时间今晨的欧冠杯半决赛次回合，“红军”利物浦上半场失常竟连丢两球，差点阴沟里翻船，幸好下半场连扳3球，在客场以3比2逆转“黄色潜水艇”比利亚雷亚尔，总比分以5比2淘汰对手，昂首晋级决赛，继续向四冠王迈进。

10闯欧冠决赛的利物浦成为首支在同一赛季杀入欧冠杯、足总杯和联赛杯决赛的英格兰球队，克洛普（Klopp）也成为了首位创下这一纪录的主帅。他率队4闯欧冠决赛的次数也追平历史纪录，不过只在2019年成功夺冠。

红军将在本地时间5月29日凌晨3点在巴黎上演的决赛对阵曼市与皇家马德里之间的胜者。

红军开赛迷失 黄潜两球扳劣势

红军首回合领先2比0，但作客表现却严重失常，不仅传球失去方向，还失误连连，防守更是不堪一击。结果就是让绝地反击的黄潜取得闪电破门，甫开赛3分钟，中场卡普埃（Capoue）远点横传，迪亚（Dia）小禁区边缘轻松推射入网。

虽然不在状态，但红军也没让黄潜有太多具威胁性的攻势，只是本身也没能执行快速反击的战术，半场只有两次射偏。

更让红军冷汗直流的是，龙门在第41分钟再次失守，卡普埃右路传中，中场科克兰（Coquelin）头球顶入，让黄潜用全场两次射正就以2比0领先半场，扳回首回合的劣势。

12分钟进3球 红军漂亮反扑

红军换边后神换人，换上翼将路易斯·迪亚斯（Luis Diaz）后，总算恢复正常，展开拿手的高压快攻。

第55分钟，边卫阿诺德（Arnold）射门中人中楣，先发出警告。第62分钟，前锋萨拉赫（Salah）传球，中场法比尼奥（Fabinho）禁区右侧小角度劲射，球从黄潜门将双腿间穿过入网，用他5年来的欧冠首个进球助红军追成1比2。

这大大鼓舞了红军，更是发动连绵不绝的攻势，5分钟后，阿诺德传中，路易斯·迪亚斯顶成2比2。这让黄潜更是急起反攻，结果没能取得射门机会，反而让后防暴露空位，第74分钟被红军翼将马内（Mane）得到单刀机会，冷静地推过门将及回防的守将后射入空门，红军在12分钟连下三城，以3比2反超，大局已定。

完场前5分钟，卡普埃染红被逐，黄潜10人应战，但对战果影响不大，最终红军以3比2奏凯，顺利杀入决赛。

迪亚斯膺全场最佳

下半场替补登场的红军翼将路易斯·迪亚斯获得了欧足联官方全场最佳的称号。

路易斯·迪亚斯的上场被认为是利物浦实现逆转的关键。欧足联技术观察团指出：“他制造了改变比赛的重大影响，他取得了进球并证明自己是一个持续的威胁。”

克洛普：难以置信的反扑

红军主帅克洛普说：“比利亚雷亚尔在上半场的表现非常好，利物浦在下半场的回归也非常特别，我看过很多比赛，但对我们在今天比赛下半场对比赛形势作出的反应，仍感到难以置信。”

对于5年率队3闯决赛，克洛普说：“这好像是首次入决赛，因为总是很特別，这是世界球会级最出色的赛事。向比利亚雷亚尔致敬，这胜仗太特別，因为我们尝尽苦头。”

埃梅里：黄潜下半场无力抵抗

黄潜主帅埃梅里（Emery）说：“上半场是我们在最乐观的情况下所设想和计划的内容，但我们最终还是需要做得更多一点。事实上，我们需要完美的比赛内容，尤其是在防守方面。”

“我们需要在球方面做得更多，需要更多控球。但在下半场，我们没有足够的能力来应对利物浦，他们让人留下深刻印象。”