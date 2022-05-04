新加坡女子超级足球联赛回归 首次获冠名赞助

新加坡女子超级足球联赛因冠病疫情停办两年后回归，历来首次获得超过30万元的冠名赞助。

新加坡足球总会与审计公司德勤（Deloitte）今天（5月4日）宣布重启新加坡女子超级足球联赛，而德勤也成为新加坡女子超级足球联赛自2000年8月成立以来首家冠名赞助公司，合作期限为三年，外加两年的潜在续签条款，赞助资金总数超过30万元。

新加坡女子超级足球联赛将于5月28日打响，共有七支球队参赛，分别是新潟天鹅（Albirex Niigata）、马里士他卡沙（Balestier Khalsa）、后港联队（Hougang United）、狮城水手（Lion City Sailors）、丹戎巴葛联队（Tanjong Pagar United）、中峇鲁（Tiong Bahru）以及Still Aerion。

文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉出席联赛重启和赞助活动时表示，新加坡女子超级联赛的回归象征着本地体育发展又向前迈进了一步，他也鼓励女性积极参与体育运动。

他说：“我们也希望推广女性赋权和领导力，并通过寻求新的机会，帮助女性在其他领域培养认同感和成就感。”

唐振辉也指出，作为狮展雄心（Unleash the Roar!）的一部分，有关部门正计划建立专门为女运动员开设的足球学院，提供高水平的足球训练和发展，同时配合饮食、作息、和运动科学，为运动员制定一套全面的教学大纲。

“这些都是非常积极的发展，将帮助我们培养更多成功的女足球员。”