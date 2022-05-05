淘汰黄色潜水艇 红军挺进欧冠决赛

这是利物浦近五个赛季中第三次闯进欧冠决赛，也是克洛普生涯第四次带队杀入欧冠决赛，追平里皮、弗格森和安切洛蒂的纪录。

（比利亚雷亚尔综合电）欧冠半决赛，“红军”利物浦（Liverpool）在落后两球的情况下连入三球，逆转主场作战的“黄色潜水艇”比利亚雷亚尔（Villarreal），最终以5比2的总比分挺进欧冠决赛。已经四次打入欧冠决赛的红军主帅克洛普（Klopp）赛后形容，这感觉这像是20年来的第一次。

比利亚雷亚尔在第二回合的上半场中发挥出色连进两球，打得利物浦措手不及，一度让黄潜球迷看到了希望。然而到了下半场，红军主帅克洛普及时做出调整，法比尼奥（Fabinho）扳回一城，迪亚斯（Diaz）替补扳平，马内（Mane）反超比分，上演大逆转。

这是利物浦近五个赛季中第三次闯进欧冠决赛，也是克洛普生涯第四次带队杀入欧冠决赛，追平里皮（Lippi）、弗格森（Ferguson）和安切洛蒂（Ancelotti）的纪录。

利物浦曾于2018年和2019年闯进欧冠决赛，并在2019年以2比0战胜“热刺”托特纳姆（Tottenham），成功捧杯。

克洛普赛后在接受BT体育采访时说：“感觉这像是20年来的第一次。球员们的表现很出色，虽然我们的确让场上的情况变得有些棘手，但我们知道类似的事情（成功晋级）能够发生在我们身上。”

这场失利也意味着比利亚雷亚尔将告别本届欧冠之旅，这支西甲球队在16强和八强赛中先后淘汰了尤文图斯（Juventus）和拜仁慕尼黑（Bayern Munich）。

黄潜主帅埃梅里（Emery）在受访时说：“今晚我们向所有人展示了我们也是一支优秀的球队，我们本出现了机会，但他们的表现更加出色。

“我们遵循了我们的计划，在上半场取得了惊人的成绩，但在下半场我们耗尽了精力。对手在中场休息过后表现得更好，而我们则没有展现出更多的力量予以回应。”

黄潜明星前锋莫雷诺（Moreno）赛后认为，体能上的差距是本场比赛输球的关键，但这是一个值得骄傲的夜晚，球队一直拼到了最后一刻。“上半场的表现令人难以置信，这是我们本赛季踢得最好的比赛之一。一切都按照着我们想要的方式进行，但到了下半场对手在体能上的优势显而易见，他们非常好。”

利物浦将于5月28日在巴黎举行的欧冠决赛中迎战皇家马德里（Real Madrid）或曼市（Man City）。现年54岁的克洛普表示对决赛对手没有偏好，他说：“无论对手是谁，都将会是一场恶战。”