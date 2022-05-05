首次参加运动会就挑大梁 曾尖：把自己最好的发挥出来

我国头号乒乓球女将冯天薇早已表明不参加本届东运会。2019年底入籍新加坡的曾尖被赋予重任，除了将与林叶携手出战女单赛之外，还会参加女双、混双和女团赛。

新加坡乒乓球队在来临的河内东运会出现两张新面孔，两人皆来自女队，一位是25岁的曾尖，另一位是即将年满17岁的周靖祎。曾尖第一次参赛就被委以重任，即将参加女单、女双、混双及团体赛四个项目。

对新加坡人而言，曾尖是相对陌生的名字，但在国际乒坛上，这名出生于中国湖南娄底的球员却有一定的知名度。她曾在2016年斯洛文尼亚公开赛中击败过目前女单世界排名第三的日本名将伊藤美诚。六岁开始打球的曾尖，后来进入北京什刹海体校，成为张怡宁和李佳薇的师妹。

她昨天接受《联合早报》访问时说：“我在2014年底，2015年初受邀来新加坡当陪练，当时井教练（井浚泓，现新加坡乒乓球女队主教练）问我有没有兴趣代表新加坡参赛。我觉得这是个很好的机会，于是从2015年开始就为新加坡参加公开赛。”

由于在2019年底才成为新加坡公民，因此本届东运会将会是曾尖的运动会处女秀。

对此，曾尖坦言自己第一次参加东运会，有很大的压力，但也将其视为挑战。

我国在上两届东运会都包揽女单金银牌，问曾尖是否会因此倍感压力时，她说：“我最大的挑战是没有参加过运动会，比赛的氛围和节奏，对我来说是最大的压力，而不是因为我们上届打得特别好。”

对于第一次参加东运会，她则说：“能代表新加坡参加东运会是一种荣幸，我希望能好好享受这个过程，把自己最好的发挥出来，为球队取得好成绩。我没有具体的目标，就是去冲击就对了。”

曾尖（左）将首次代表新加坡出征东运会，上届夺冠的冯耀恩则是新加坡历来首名土生土长的东运会乒乓球男单冠军。（林泽锐摄）

上届男单冠军冯耀恩 因服兵役训练时间减少

其实，曾尖即将经历的正是冯耀恩两年半前所经历过的。在2019年马尼拉东运会上，当年年仅17岁的冯耀恩填补了已成为新加坡男队主教练的高宁的位置，和比自己大七岁的周哲宇一同出战男单赛，结果初生之犊不畏虎，在决赛中力压师兄夺金，成为新加坡历来首名土生土长的东运会乒乓球男单冠军。

然而，当被问及对卫冕有多大信心时，冯耀恩说：“比起上一届，我这次的训练时间因服兵役而减少了。我确实感到压力，但会尽力而为。”

上届女单冠军是林叶，她在决赛中力挫冯天薇夺金，同样令人惊艳，不过她第一次代表新加坡参加东运会是在2013年。随着冯天薇的缺席，她这次将与周哲宇一同负起领军任务。

虽然在上届东运会包揽男女单金银牌，但我国却在男双决赛中不敌越南，两个女双组合更双双在半决赛中败给泰国组合，只能共享铜牌。

该届东运会乒乓球赛仅设单打、男双和女双，团体赛和混双赛本届回归，但我国在2017年吉隆坡东运会男团决赛中败给越南，问高宁越南本届做东，是否会给我国男队带来更大压力时，这名在东运会上一共为新加坡贡献过11枚金牌的现男队主教练说：“我认为主要还是要看自己的表现，希望球员们不要受到场外因素干扰，比赛之前很好地进入状态，到了比赛专注于对手就好，尽可能排除其他杂念。”

不过他承认，越南与泰国是新加坡队最主要的竞争对手，球队会好好吸取之前的教训，好好准备比赛。

井浚泓则说：“我们这次的搭配不一样了，但泰国女双的水平本来就高于我们，我们年轻的队伍会以拼的方式去争取自己最好的表现。”

新加坡乒乓球总会会长李玉云也出席了昨天的记者会，她说：“我们这次会派新一代的球员参加东运会，要这些年轻球员很好地顶替师兄师姐们的位置并不容易，但我们对他们有十足的信心，相信他们会尽自己最大的努力，不轻言放弃，并且会奋斗到底。

“我们不会设奖牌目标，但我相信球员们一定会对自己有所期待，而我们将给予他们最大的支持。只要他们尽了全力，不论结果如何，我们都会为他们感到骄傲。”

井浚泓则说：“虽然上一代的球员有很多东西值得我们学习，但我更希望年轻球员们可以拼出更好的自己，不要后悔自己走过的每一步。”

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