包括原定9月举行的亚运会 中国因疫情推迟或取消多项国际赛事

亚洲奥林匹克理事会发文告说，在与各方协商研究后，决定推迟原定于今年9月10日至25日在杭州举行的亚运会，新的举办日期将由各方达成一致后对外公布。文告说，尽管面对全球挑战，杭州亚组委已为如期举办赛事做好了充分准备。不过，所有利益相关方在谨慎考虑冠病大流行现状和亚运会的规模后，做出了推迟决定。

受冠病疫情影响，多项原定今年在中国举行的大型国际运动会昨天（5月6日）宣布延期或取消，包括原计划今年9月在杭州举办的第19届亚洲夏季运动会。

亚洲奥林匹克理事会昨天在其官网发文告说，亚奥理事会执委会在与中国奥林匹克委员会、杭州亚运会组委会协商研究后，决定推迟原定于今年9月10日至25日在杭州举行的亚运会，新的举办日期将由各方达成一致后对外公布。

文告说：“尽管面对全球挑战，杭州亚组委已为如期举办赛事做好了充分准备。不过，在谨慎考虑冠病大流行现状和亚运会的规模后，所有利益相关方做出了上述决定。”

杭州亚运会竞赛场馆上月初已全部竣工，并完成赛事功能验收，筹备工作已进入冲刺阶段。按原定计划，44个国家和地区的1万1100多名运动员将参加本届亚运会。

新加坡奥理会：希望运动员继续满怀热情期待

新加坡奥林匹克理事会发言人昨天受询时说，亚奥理事会和杭州亚组委是在颇具挑战的情形下，做出了推迟举办亚运会的决定。新加坡奥理会将等待新的比赛日期，并会与受影响的全国体育总会就选拔相关事宜进行合作。

发言人说：“我们希望我们的运动员继续满怀热情期待亚运会，并能在亚运会来临时心境平和地参与比赛。”

新加坡奥理会上月公布2022年杭州亚运会运动员参赛名单，共有382名运动员入选，参加29个项目，是我国历来参赛人数最多的亚运代表团。

有关杭州亚运会延期的消息此前已在流传，亚奥理事会总干事胡先·阿尔穆萨兰（Husain Al-Musallam）上月21日接受法新社采访时说，确实有延期的可能。

亚运会举办城市杭州与上海距离仅约200公里，两城之间的交通时间最快为一小时。作为中国最大的国际中转枢纽航空港之一，上海浦东机场相信将是许多外国运动员前往杭州参赛的重要入境点。

但在过去一个多月，上海经历了中国近两年来最严峻的一轮冠病疫情。自上月初上海全城封控以来，持续数周的限制措施导致2500万居民受困家中，社会经济生活陷入停摆，至今仍有许多地区尚未解封。

杭州也因靠近上海，在4月下旬面临疫情升温风险，当地于4月28日启动了48小时一次的常态化核酸检测工作。

亚青会取消 成都大运会再推迟至明年举行

亚奥理事会昨天也宣布，取消之前曾延期过一次的第三届亚洲青年运动会。这项赛事原定今年12月20日至28日在中国汕头举行。亚奥理事会文告说，下一届亚青会将于2025年在乌兹别克斯坦的塔什干（Tashkent）举行。

此外，国际大学生体育联合会昨天也宣布，原定于今年6月在中国成都举行的第31届世界大学生夏季运动会，将再度延期至明年，具体日期另行商定。成都大运会最初定于去年8月举行，因冠病疫情等原因已延期过一次。

中国本轮冠病疫情已蔓延至除西藏外的其他30个省区市。这轮疫情暴发前，北京今年2月在严格的防疫措施下，如期举办了冬季奥运会。去年7月在日本东京举行的夏奥会，也曾因疫情延期了一年。