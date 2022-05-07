法兰克福与流浪者会师决赛

（法兰克福综合电）欧洲联赛半决赛昨天（5月6日）结束第二回合较量，法兰克福（Eintracht Frankfurt）主场1比0击败剩10人作战的西哈姆（West Ham），流浪者（Rangers）主场3比1轻取莱比锡（RB Leipzig），双双晋级，将会师决赛。西哈姆主帅莫耶斯（Moyes）赛后为向球童发脾气道歉。

西哈姆本场比赛踢得并不顺利，先是后卫克雷斯韦尔（Cresswell）在比赛第19分钟拼抢犯规染红离场，随后双方主帅起争执，莫耶斯（Moyes）更是在比赛第78分钟闹脾气将球踢向球童，同样染红被罚出场。

莫耶斯赛后对比赛结果倍感失望，他说：“事情没有按照我们所想的进行。一些小细节没有处理好，但我真的为我们的球员感到骄傲。

“他们10个人能踢成这样很不可思议，他们拼到了最后。”

谈及球童的事宜，莫耶斯说：“因为球童软弱无力地将球丢给我，所以我把球踢回给了球童，我为此事道歉。”

莫瑞（Maury）在比赛第26分钟攻进制胜球，帮助法兰克福1比0小胜西哈姆，以3比1的总比分双杀对手晋级决赛。这也是法兰克福42年以来首次晋级欧洲联赛决赛。

法兰克福球会主席费舍尔说：“球队梦想终于实现了，这座城市值得拥有它。现在我们要赢得这届联赛。”

另一边厢，首回合1比0领先的莱比锡客场挑战流浪者，结果此役被流浪者逆转，塔维涅（Tavernier）、卡马拉（Kamara）、伦德斯特拉姆（Lundstram）先后进球。

流浪者主帅范布伦克霍斯特（van Bronckhorst）说：“我们将做好准备，努力为球会创造另一个引以为豪的时刻。”

欧洲联赛决赛将于5月18日在西班牙塞维利亚举行。