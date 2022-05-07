为国家保龄球队征战十余年 陈诗桦诗静姐妹俩仍要冲刺

我国保龄球姐妹陈诗桦与陈诗静虽已为国家队效力十余年，却从未想过退役“让位”，因为体育的世界里，不该有“让”这个字。

长江后浪推前浪这句俗语，似乎不适用于新加坡保龄球女队，因为多年来不论是东运会、亚运会还是共运会，大家几乎看到的都是那几张熟悉的面孔。就以陈家姐妹陈诗桦（Cherie Tan，34岁）与陈诗静（Daphne Tan，32岁）为例，两人分别于2006及2007年进入国家队，一晃已超过10年，但姐妹俩仍毫无退意。

问她们是否想过要“让位”给新人时，陈诗桦坚定表示“没有”，妹妹陈诗静则补充说：“我认为在体育的世界里，不该有‘让’这个字，尤其保龄球是一项‘寿命’很长的运动，不受年龄限制，也和体能无关。我认为新球员应该用实力说话，不应该是要我们让位。如果我们真的让位，对她们来说也会是一种侮辱，况且这样让来让去也不叫体育了。”

捍卫团体金牌最重要

陈诗桦的东运会处女秀是在2007年，当时她以新人姿态参赛，结果空手而归。2009年老挝东运会不设保龄球项目，但当保龄球两年后重回这项区域大赛时，当时已23岁的陈诗桦却一鸣惊人，一举囊括女子个人赛、高手赛及五人团体赛三枚金牌，双人与三人赛也收获银牌，每个参加的项目都夺牌，锋芒可谓一时无两。

2013年的缅甸东运会同样没有保龄球，2015年东运会在新加坡举行，那次则轮到妹妹陈诗静扬威，她在女子个人赛中获得她的首枚东运会个人赛金牌，同时也在三人、五人团体及高手赛中拿到银牌。

陈诗静称，那是她保龄球生涯中最大的成就，她说：“那时我们是主办国，比赛全场爆满，而且女子个人赛又是第一个举行的赛项，那绝对是我最骄傲的时刻。”

2017年吉隆坡东运会，陈诗桦再次交出亮眼成绩单，取得一金三银入账，诗静则进账一银一铜。

上届马尼拉东运会，姐妹俩则只从四人团体赛中带回一枚金牌。

对此，陈诗桦说：“虽然只带回一枚奖牌看起来很可怜，但我并没有很失望，因为我们还是赢得了团体赛金牌，那是最重要的。”

“况且，上届东运会的赛制也有所不同。以前我们有个人、双人、三人、五人团体和高手赛五个项目，但上届却只有个人、双人、四人团体赛和高手赛，所以一切很快就结束了，但无可否认的是，我当时迟迟无法进入状态，直到团体赛才渐入佳境。”

谈到今年的东运会目标，两人则不约而同地说：“当然是赢得越多金牌越好，但保龄球是个很难控制的运动，你可能感觉自己今天打出了一生中最好的球，但这未必会反映在成绩上。对我们而言，团体赛金牌是最重要的，我们要捍卫这枚金牌。”

2019年是新加坡保龄球女队在阔别八年后，首次再夺得东运会女团金牌。

2019年是陈诗桦丰收年

尽管团体赛金牌是陈诗桦在上届东运会的唯一收获，但2019年其实是她的丰收年，因为在东运会之前，她在8月份于美国拉斯维加斯举行的世界女子保龄球锦标赛的高手赛中夺冠，成为新加坡保龄球史上第一人，一个月后再于职业女子保龄球协会球员锦标赛上扬威，最终凭全年优越的表现在2020年当选新加坡年度最佳女运动员。

陈诗桦表示，自己在世界赛赢得了不少银牌及铜牌，但之前总是与金牌擦肩而过，2019年终于如愿摘金，让她毕生难忘。

河内东运会原定去年11月举行，却因全球冠病疫情仍然严峻而被迫展延至本月中。问诗桦是否会觉得疫情打断了她的强劲势头，乐观的她表示，比赛何时举行并不重要，因为对于每一位运动员来说，更重要的是在对的时间点抵达巅峰。

值得一提的是，今年的东运会保龄球赛不设高手赛，只有个人、双人和四人团体赛。

新加坡保龄球队参赛名单

女队（4）：陈诗桦、陈诗静、梁蕙芬、林惠莹

男队（4）：吴加利、王维雄、谢睿恒、谭福荣

·陈诗桦

年龄：34岁

参加项目：

女子个人、双人及团体赛

东运会参赛次数：5

东运会最佳成绩：

2011年个人赛

高手赛及团体赛金牌

2015年三人赛金牌

2017年个人赛金牌

2019年团体赛金牌

·陈诗静

年龄：32岁

参加项目：

女子个人、双人及团体赛

东运会参赛次数：4

东运会最佳成绩：

2015年个人赛金牌

2019年团体赛金牌

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