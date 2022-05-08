主场遭热刺逼和 红军争冠受阻

本地时间今晨的英超焦点战，主场作战的“红军”利物浦在先丢1球下，凭借翼将路易斯·迪亚斯（Luis Diaz）的进球，艰难以1比1逼和“热刺”托特纳姆，主场12连胜纪录被终止。

红军在多赛1轮下，仅以1个净胜球之差，暂时压下同积83分的曼市登顶，争冠形势越发险峻。曼市将在今晚对垒纽卡斯尔，只要不输球，就能夺回榜首。

红军靠迪亚斯救主

虽然两军的锋线实力强横，但战至上半场中段都未能创造出具威胁埋门，至于控球权方面，红军则占得优势。

第39分钟，红军边卫阿诺德（Arnold）开出角球，中卫范戴克（van Dijk）顶中楣。3分钟后，热刺中场霍伊别尔（Hojbjerg）在禁区弧顶劲射远角，击中门柱弹出底线，红军逃过一劫，两军半场互交白卷。

第56分钟，热刺中场塞塞尼翁（Sessegnon）禁区左侧横传，翼将孙兴慜后点推射空门入网，打破僵局。这是孙兴慜本季英超的第20个进球，也是他职业生涯首次单季联赛进球突破20个大关，成为亚洲球员第一人。

红军过后加强攻势，但都没有成效，直到第74分钟，中场蒂亚戈（Thiago）横传，迪亚斯在禁区弧顶射门，球直窜入左下角，总算平比分。两队随后都没有太多的破门机会，最终以1比1握手言和。

克洛普悲观：不认为曼市会失分

红军主帅克洛普（Klopp）对没能全取三分感到遗憾：“显然，这不是我们想要的结果，但球员的表现是我想要的，所以我很满意。与拥有世界顶级球员和世界顶级主帅的对手的比赛总是非常困难的，而且他们有一星期的准备时间，但我们每3天就有比赛。

“这是重要的分数，但我们都清楚情况。现在我们正位列榜首，如果我们和曼市都输掉剩下的比赛，那就好了，但大家都知道这种情况不会发生。我想坐在这里就能看到曼市将失去分数，问题是，我不会看到这种情况。”