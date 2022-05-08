四球惨败给海鸥 红魔确定无缘欧冠

“红魔”曼联今晨再次失常演出，竟在客场惨吞“海鸥”布赖顿4个光蛋，确定无缘欧冠，还创下多项耻辱性纪录。

在仅剩1场比赛下，红魔落后老四阿申纳5分，已没可能杀上前4，同时仅领先踢少2场的老七西哈姆6分，随时连欧联资格也抢不到。

红魔也以客场5连败改写41年来最长的联赛客场连败，打破1981年的队史纪录。

本季曼联也有多达6轮比赛至少被对手攻进4球，是自1960/1961年赛季以来首次，并以56球写下队史单季失球新高，且本季总积分也将创下在英超的单季最低积分的队史纪录。曼联此前最低积分是在2013/2014年赛季的64分，即使收官战取胜，本季也只积61分。

红魔11分钟丢3球

近况大好的红魔前锋“帅罗”克·罗纳尔多（C Ronaldo）全场哑火，反观海鸥在第15分钟就凭中场凯塞多（Caicedo）的进球，半场领先1球。

第48分钟，布赖顿的特罗萨尔德（Trossard）在禁区左侧回传，后卫库雷利亚（Cucurella）劲射破门，射程2比0。

第57分钟，布赖顿再下一城，特罗萨德禁区左侧横传，中场格罗斯（Gross）在龙门前停球后低射远角破门。2分钟后，前锋韦尔贝克（Welbeck）禁区右路挑射，红魔后卫达洛特（Dalot）解围时将球踢在特罗萨德身上弹进龙门，最终海鸥以4比0大胜红魔。

朗尼克为耻辱败仗道歉

曼联主帅朗尼克（Rangnick）直言这是耻辱性失败，更批评球员踢得像放暑假一样。

“这是一场糟糕的表现。从第1分钟到最后1分钟，我们都表现不足够，只能为这次耻辱性失败道歉。我们给了对手太多时间和空间，我们告诉球员必须踢得紧密一点，但仍无法阻止他们在我们的防线中突破。”

他也表示不理解为何球员起伏不定。“我要重申，我对球队的表现负全责，但真的很难理解，为什么对布伦特福德可以踢得那样出色，今天又这样糟糕？”