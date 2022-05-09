骆建佑虽先拔头筹 我国汤杯首战1比4不敌印尼

在昨天的羽毛球汤姆斯杯男子团体赛小组赛首战中，新加坡羽毛球男队面对上届冠军印度尼西亚队表现顽强。骆建佑在强强对话中力克安东尼·金廷，其余球员虽然落败，但也都将对手拖入苦战。我国最终1比4不敌印尼。

骆建佑目前世界排名第10位，是去年世锦赛冠军。金廷的排名第5，并且是东京奥运铜牌得主，两人都被誉为是当今羽坛速度最快的球员。在速度对决中，骆建佑本场表现更为稳健。

两局比赛，骆建佑都是抓住对方在后半段失误增多的机会，迅速拿下比赛。第一局骆建佑在13比12领先一分后，拉开比数，以21比13获胜。第二局也基本如出一辙，骆建佑在以16比14领先后，连得五分，轻松以21比14再胜，为新加坡队首开纪录，获得一分。

骆建佑赛后说：“我觉得我今天打了一场很不错的比赛。这给我自己，也给新加坡队在这届汤姆斯杯中开了一个好头。我觉得金廷这场的失误有点多。”

许永凯/骆建贤之后出场，在男双赛中对阵世锦赛铜牌组合印尼的法贾／里安，首局比赛中，许永凯/骆建贤以14比21不敌对手。第二局，我国选手顽强作战，以21比19胜出。可惜在决胜的第三局中，法贾／里安还是技高一筹，许骆组合以12比21落败。至此，新印各得一分，以一比一打成平手。

双方第二男单较量中，我国二号男单郑加恒对阵2018年亚运会冠军印尼的佐纳丹。郑加恒首局发挥顽强斗志，以19比21微差不敌对手，次局再以13比21不敌。

之后，丹尼／郭俊良在第二场男双中对阵印尼的菲克里/毛拉纳，两对组合在首局中一路战至22比22平手，我国组合没坚持到最后，遗憾22比24饮恨。第二局我队组合再以14比21落败。拿下第二双打胜利后，印尼以3比1领先新加坡队，确定获得胜利。

在最后一场男单赛中，我国派出许家维，他以0比2不敌对手。新加坡队最终以1比4的比分，在第一场汤杯小组赛中出师不利。

我国男子羽毛球队5月9日将在第二场小组赛中对垒阵韩国，接着在11日迎战泰国。星和SPOTV和SPOTV2以及新传媒meWatch平台将直播这项赛事。