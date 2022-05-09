去年登上世界第一宝座 台球选手叶浚维盼今年圆金牌梦

世界排名已升至第一的叶浚惟，本届东运会将剑指首枚东运台球个人赛金牌。

去年的美国之行让叶浚惟（26岁）登上了世界台球巅峰，成为新加坡台球史上首名世界排名第一的球员，但令人意外的是，叶浚惟至今仍未能从东运会收获一枚台球个人赛金牌，他希望在来临的河内东运会能如愿以偿。

由于年仅18岁就在上海举行的世界青少年九号台球锦标赛中夺冠，因此叶浚惟在2015年的新加坡东运会被寄予厚望，可惜他最终只能与队友卓连汉从双人赛中带回一枚铜牌。

尽管两人在2017年吉隆坡东运会上联手夺得九号球双人赛金牌，但叶浚惟始终无法在个人赛称王。2019年菲律宾东运会上叶浚惟夺得三枚奖牌，可惜奖牌当中无一块是金色的，他在两项个人赛（九号与10号台球）中都只能收获铜牌。

叶浚惟：世界第一光环 既是信心来源也是压力

然而，近两年来出色的表现，尤其是升上世界第一后，却为叶浚惟注入了强心针。他在接受《联合早报》的采访时说：“我在本届东运会为自己定下了很高的目标。我感觉自己越打越好，而世界第一的排名也让我充满信心，希望这会是突破性的一年。”

不过叶浚惟坦言，世界第一光环既是信心来源也是压力，但不论如何，他都已经做好准备迎接挑战。

叶浚惟在过去三届东运会都能与亦师亦友，现年50岁的卓连汉从双人赛中夺牌，但本届赛事不设双人赛，这难免让叶浚惟感到有些遗憾，但他表示会以相同的心态作战。

自2009年以来每届东运会都为新加坡贡献英式台球个人赛金牌的吉尔克里斯特，是叶浚惟学习的榜样。（海峡时报）

向吉尔克里斯特看齐

本届东运会，叶浚惟将继续挑战九号与10号台球个人赛。我国在台球与斯诺克的每个项目都会派出两名选手参赛，卓连汉将与叶浚惟一同挑战九号台球个人赛，第二次参加东运会的沙里克则与叶浚惟携手出战10号台球个人赛。

除了叶浚惟之外，我国在东运会台球与司诺科赛的另一个夺金点，无疑是英式台球高手吉尔克里斯特（Gilchrist）。

现年54岁、原籍英格兰的吉尔克里斯特在东运会英式台球赛可谓占据统治性的地位，自2009年代表我国参赛以来，已在此项目的个人赛中豪取六连冠，可以说是新加坡在东运会上的金牌保证。

谈到这位前辈，叶浚惟表示吉尔克里斯特真的非常了不起，他将向对方看齐，一起为新加坡贡献金牌。

尽管年纪轻轻就登上了世界第一宝座，但叶浚惟却不认为自己是天才型的球员。当被问及觉得自己是天才型还是努力型的球员时，他不假思索地表示是后者。他说：“我可以很肯定地说，我真的非常努力，每天训练七到10个小时。”

的确，即便近两年来一直当“空中飞人”，但叶浚惟在上个月短暂回到新加坡后，仍继续在本地参加一些小型比赛。

叶浚惟的女友是印度尼西亚台球国家队成员，他因疫情关系已两年没见到女友，上个月好不容易飞到巴厘岛与女友相聚，但从其社交媒体的照片来看，小两口在拍拖时仍不忘经常练球。

对台球热爱已到疯狂程度

因为太热爱台球，叶浚惟在年仅14岁时就毅然退学，下定决心要追求他的台球梦。他说：“我小时候从电视上看了一场台球赛后，就被这项运动深深吸引。我几乎到了疯狂的程度，除了睡觉之外就是打球，连吃饭都在看比赛。我至今都不知道为什么会对台球如此着迷。”

“一开始告诉母亲我想退学时，她当然不高兴，但我向她保证一定不会走歪路，并以行动证明自己的决心。我真的很感激妈妈的信任与支持。”

问叶浚惟比赛时是否会随身携带什么幸运物，他说：“我之前在日本神社买了一个‘必胜’的护身符，没想到第一次带去比赛就赢得了成人组冠军，从此我每逢比赛都会将它带在身边。”

叶浚惟

年龄：26岁

参加项目：

男子九号与10号台球个人赛

东运会参赛次数：3

东运会最佳成绩：

2017年男子九号台球

双人赛金牌

新加坡台球与斯诺克队

参赛名单

男队（7）：叶浚惟、卓连汉、

沙里克（台球）、潘奕伟、

吉尔克里斯特（英式台球）、

林俊杰、洪天一（斯诺科）

女队（3）：蔡志蔚、

陈慧明、黄颐怀（台球）

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