5球宰喜鹊出气 曼市添榜首优势

本地时间昨晚的英超焦点战，曼市在主场以5比0大胜“喜鹊”纽卡斯尔，不但一吐周中在欧冠出局的怨气，也增添领航优势，以3分领先老二“红军”利物浦。

这意味着曼市在仅剩3轮联赛只要再拿2胜1和就能夺冠，而因为比红军多4个净胜球，甚至只需2胜1负也可能夺冠。曼市剩下3轮联赛将分别对垒狼队、西哈姆及阿斯顿维拉。

斯特林梅开二度

曼市第19分钟就取得领先，后卫坎塞洛（Cancelo）头球摆渡，翼将斯特林（Sterling）跟上冲顶破门。

第24分钟，喜鹊开出角球破门，但中场吉马良斯（Guimaraes）越位在先进球无效。随后坎塞洛和斯特林先后攻门，都被门将挡出，直到第38分钟，中场德布吕纳（de Bruyne）开出角球，中卫迪亚斯（Dias）射门被挡出，由中卫拉波尔特（Laporte）补射破门，助曼市以2比0领先半场。

第61分钟，德布吕纳再用角球助攻，由中场罗德里（Rodri）头球破门，曼市以3比0奠定胜基。

尽管已经领先，但曼市攻势不减，并在3分钟内连下两城。第90分钟，中场格雷利什（Grealish）和边卫津琴科（Zinchenko）连续传球，由后者助攻替补登场的中场福登（Foden）劲射破门。第92分钟，格雷利什送出助攻，斯特林梅开二度，高速插上后推射破门，曼市以5比0大胜。

曼市在主场屠杀喜鹊，进一步迈向英超锦标 。（路透社）

瓜迪奥拉：后面每一场都是决赛

曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）指出，接下来的每一场比赛都是绝对意义上的决赛，都要尝试赢下来。

“命运掌握在我们手中，这是最重要的。”

他指出英国的每一个人，包括媒体及球迷都希望红军获胜，然而红军虽有辉煌历史，但过去30年只赢得一次英超锦标。

“曼市在近11或12年才开始（持续夺冠），可能会有些球迷因此不舒服，但我不在意，就算再多人支持红军，但国际上可能我得到的支持会更高一些。”