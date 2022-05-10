跳水小将谭柏伦东运首秀传捷报

我国跳水小将谭柏伦昨天在河内东南亚运动会中传回捷报，在男子1米跳板项目中进账一枚银牌。这也是我国在本届东运会中赢得的首枚奖牌。

谭柏伦在决赛中跳出286.40分的成绩，在六名参赛选手中排名第二。马来西亚跳水名将黄兹梁一骑绝尘，以377.70分排名第一，超出谭柏伦90多分。另一名马国选手贝特朗则以284.90分排名第三。

这是谭柏伦首次参加东运会，赛前他就表示希望能够赢得一枚奖牌。他说：“每个人在比赛中都希望能够登上领奖台……我读了大家（在社交平台上）发给我的信息，这真的给了我勇气，看到有这么多人支持我，激起了我的斗志。”

此外，我国另两名跳水选手冯琪茵和陈奕萱昨天参加女子双人3米跳板项目，以229.41分排名第三。由于只有三个组合参加这个项目，因此第三名不颁发奖牌。

幼狮0比5不敌泰国

男足方面，“幼狮”新加坡23岁以下队昨天0比5不敌泰国，吃下本届东运会的首场败仗。

比赛第39分钟，新加坡中场哈米在一次进攻中被对手潘萨在禁区内推倒，但裁判并没有响哨，引起幼狮教练团队不满。

第44分钟，泰国队本·戴维斯（Ben Davis）在一次进攻中被幼狮前锋道菲绊倒，裁判出罚球，戴维斯主罚命中。幼狮上半场与泰国战得有来有往，中场休息时只是0比1落后。

易边再战，幼狮的斯特瓦特送出乌龙球。此后幼狮没能调整好心态。泰国的伊坎尼梅开二度，将比分扩大至4比0。

眼看胜负已无悬念，原本坐满球场的观众已经逐渐离场，然而泰国队并没有放弃进攻。比赛第81分钟，泰国队克拉维接队友左路传中，小禁区前推射入网，帮助泰国取得5比0大胜。

本届大赛共有10支队伍参加，东道主越南、印度尼西亚、缅甸、菲律宾和东帝汶分配在A组，泰国、马来西亚、柬埔寨、新加坡和老挝分配在B组。

两轮过后，新加坡1和1负积1分在小组排名第四。首轮比赛，新加坡与老挝2比2战平。下一轮比赛，新加坡将在明天对垒柬埔寨。

半决赛将于5月19日进行，A组头名将对垒B组次名，而B组头名也将对垒A组次名。金牌战将于5月22日进行。