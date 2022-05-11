我国男女跳水选手再添一银一铜

我国选手昨天在第31届河内东南亚运动会再传回捷报，14岁小将李承恩携手曾繁铿在男子公开组双人10米跳台项目中摘得银牌，25岁的冯琪茵在女子3米板决赛中夺得铜牌。

冯琪茵在女子3米板决赛中跳出230.15分的成绩，在八名参赛选手中排名第三。马来西亚选手吴丽颐获得了金牌，成绩为270.60分，另一名马来西亚选手王格莹以242.40分的成绩摘得银牌。

女子3米板是冯琪茵本届东运会参加的第三个项目，上周日，她在女子1米跳板决赛中获得第五名，随后又搭档陈奕萱在周一的女子3米双人跳板决赛中获得第三名。由于当天只有三对跳水选手参加比赛，因此主办方并没有颁发铜牌。

对这次3米板的比赛结果，冯琪茵感到满意，但她也认为自己还有进步空间。

另一边厢，我国本届赛事派出的最年轻选手李承恩携手曾繁铿在男子公开组双人10米跳台项目中摘得银牌，成绩为322.50分。

而昨天也正好赶上曾繁铿的25岁生日，可谓是双喜临门。李承恩说：“我对今天的表现很满意，但我相信我还是可以进一步加强跳水的稳定性。”

冠军由马来西亚组合杰森和哈尼斯纳茲鲁获得，成绩为345.93分。季军则由越南组合阮广达和黄土当获得，成绩为251.46分。

在4月初结束的第12届新加坡全国跳水锦标赛中，李承恩就曾与曾繁铿在男子公开组双人10米跳台项目中取得杭州亚运会参赛资格。

截至昨天，我国在跳水比赛中已斩获三枚奖牌。17岁的谭柏伦前天在男子1米跳板项目中摘银，为我国赢得本届东运会首枚奖牌。