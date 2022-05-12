双胞胎姐妹10米双人跳台摘银 幼狮获首场胜利

我国18岁双胞胎组合王思恩／王芮恩姐妹花昨天在河内东运会女子10米双人跳台决赛中取得225.42分，为我国跳水队再添一银。“幼狮”新加坡23岁以下国家足球队1比0小胜柬埔寨，取得本届东运会的首场胜利。

来自马来西亚的潘德莉拉与诺达比塔组合昨天从第一跳开始就一路领先，在完成五跳后以292.14分摘金，越南的麦红霞与裴氏红江则以总成绩185.25分排名第三。由于女子10米双人跳台决赛仅三支队伍参赛，因此越南组合并未获颁奖牌。

王思恩／王芮恩赛后对表现感到满意，王思恩也坦言，这段时间两人训练都非常努力，“很感谢教练、和身边一路来支持我们的朋友。”

另一边厢，男足B组一场小组赛昨天在越南南定省的天董体育场举行，凭借阿克巴的一记头球，新加坡幼狮1比0小胜柬埔寨。新加坡奥理会主席陈川仁到现场观战。

幼狮开赛后占据主动，制造多次射门机会，柬埔寨则送出两次极具威胁的射门。比赛第36分钟，幼狮向柬埔寨龙门发起进攻，中场阿克巴与沙希兰在门前右侧完成一次漂亮的二过一配合，接着凭借一记头顶进球，帮助幼狮打破僵局。

柬埔寨在比赛后半程积极发动进攻试图反扑，但始终无法攻破幼狮门将的十指大关，1比0的比分也保持至终场。

幼狮下轮对战马来西亚

幼狮主帅纳兹里说：“本场比赛球员们踢得很顽强，对胜利表现出强烈的欲望。我为他们感到骄傲，这是一场生死攸关的比赛。球员们也很好地遵循了比赛战术，这3分对我们来说非常重要。”

幼狮首轮比赛先是2比2战平老挝，随后0比5惨败给泰国，在小组只有前两名能够晋级的前提下，本场比赛的胜利也给了幼狮续命的机会。幼狮下一轮将在后天（14日）对垒马来西亚。