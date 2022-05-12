多特蒙德前锋哈兰德加盟曼市

（曼彻斯特综合电）英超联赛领头羊曼市（Man City）宣布，签下德甲球会多特蒙德（Dortmund）炙手可热的年轻前锋哈兰德（Haaland）。

“蓝月亮”曼市前天发表文告说：“曼市可以确认，我们已经与多特蒙德达成原则性协议，哈兰德将在今年7月1日转会加盟，但仍有待球会与球员敲定条款。”

曼市须支付7500万欧元（约1亿1000万新元）的合同违约金给多特蒙德。

蓝月亮签下这名21岁的挪威籍前锋后，终于填补阿根廷前锋阿圭罗（Aguero）去年离开球会后的空缺。曼市上个夏季曾积极要挖角效劳托特纳姆（Tottenham）的英格兰射脚凯恩（Kane），但最终不果。

哈兰德的父亲阿尔夫－因格（Alf-Inge）曾经在2000年到2003年为曼市效劳，而哈兰德2020年1月从萨尔茨堡（Salzburg）加盟多特蒙德后，参赛88场，攻入85球，送出23次助攻，帮助球队拿下了上赛季的德国国家杯冠军。在挪威国家队，哈兰德有17次的出场纪录。

此前据媒体报道，哈兰德已经通过了曼市的体检，并签署一份为期五年的合同。包括违约金、工资及佣金在内，曼市的整个支出可能超过3亿欧元。

除曼市外，不少欧洲豪门都在争取哈兰德效劳，西甲皇家马德里（Real Madrid）意图要把他和法国超级射脚姆巴佩（Mbappe）配对，巴塞罗那（Barcelona）则是要让他取代阿根廷球星梅西（Messi），而多特蒙德的联赛死敌拜仁慕尼黑（Bayern Munich）更是对哈兰德虎视眈眈。哈兰德加盟曼市，预料将助力球会争夺历来第一个欧冠赛锦标。