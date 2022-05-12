传统与科技完美结合 河内东运会绚丽开幕

在东南亚运动会联合会宣布新加坡获颁2029年第35届东运会主办权后的几小时，第31届越南东运会在位于河内的美亭国家体育场举行了盛大的开幕式。

今晚（5月12日）的开幕式时长约一个半小时，主办方运用了大量的高科技，先是一幅巨型的越南国旗飘过夜空，接着则出现一条巨龙在夜空中飞舞。

正式进入艺术表演环节后，不论是越南传统的竹子舞、莲花舞、斗笠（越南女子常戴的尖尖帽子）与奥黛（越南女子类似旗袍的传统服装）秀，还是向世人展示东湖版画这个越南传统民间艺术，主办方都利用了映射和虚拟现实技术，给现场与电视机前面的观众带来了一场绝美和精彩的视觉盛宴。将传统与现代科技完美结合，是本届东运会的最大亮点。

为了防控疫情，同时配合东运会来到了第31届，主办当局只允许每个参赛国家派出31名运动员参加开幕式游行。

三届马来武术世界冠军法汉以擎旗手的身份带领新加坡代表团入场。（李健玮摄）

文莱是率先入场的代表团，新加坡是第八个，三届马来武术世界冠军法汉以擎旗手的身份带领来自田径、射箭、台球与斯诺克、电竞、巴西柔术及马来武术队的代表入场。

新加坡奥理会主席陈川仁也以贵宾的身份出席了开幕式。

有别于绚丽多彩的艺术表演节目，主办方在开幕式点火仪式上并没有做出太多设计。在击剑手武成安将圣火带到美亭体育场后，火炬以接力的方式传递，最终由田径女将郭氏兰负起点燃第31届东运会主火炬的任务。

郭氏兰是2018年亚运会400米栏的金牌得主。

来到开幕式尾声，第31届东运会主题曲“闪耀起来吧”响彻体育场，现场气氛high到顶点。

河内东运会将进行至本月23日结束。