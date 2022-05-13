迟来半年的开幕式 河内东运会结合传统与科技登场

在东南亚运动会联合会宣布新加坡获颁2029年第35届东运会主办权后的几小时，第31届越南东运会昨晚（5月12日）在位于河内的美亭国家体育场举行盛大的开幕式。

开幕式前，河内下起了滂沱大雨，所幸后来雨过天晴，就像本届东运会原定于去年11月举行，险些因为冠病疫情夭折一样，比赛虽延迟了半年，但最终还是顺利进行。这是越南自2003年以来第二次主办东运会。

昨晚的开幕式时长约一个半小时，运用大量高科技，先是一幅巨型的越南国旗飘过夜空，之后又出现一条巨龙在夜空中飞舞。

正式进入艺术表演环节后，无论是越南传统的竹子舞、莲花舞、斗笠（越南女子常戴的尖帽子）与奥黛（越南女子类似旗袍的传统服装）秀，还是向世人展示东湖版画传统民间艺术，主办方都利用了映射和虚拟实境技术，为现场与电视机前的观众带来一场绝美和精彩的视觉盛宴。将传统与现代科技完美结合，是本届东运会的最大亮点。

各代表团只准31人参加入场式

为了防控疫情，同时配合东运会今年是第31届，主办当局昨晚只允许每个参赛国家派出31名运动员参加开幕进场仪式。

文莱队伍率先入场，新加坡是第八个，我国三届马来武术世界冠军法汉以擎旗手的身份带领来自田径、射箭、台球与斯诺克、电竞、巴西柔术，以及马来武术队的代表入场。

新加坡奥理会主席陈川仁以嘉宾的身份出席了开幕式。

有别于绚丽多彩的艺术表演节目，主办方在开幕点火仪式上并没有做出太多设计。在击剑手武成安将圣火带到美亭体育场后，火炬以接力的方式传递，最终由田径女将郭氏兰点燃第31届东运会主火炬。

郭氏兰是2018年亚运会400米跨栏的金牌得主。

来到开幕式尾声，第31届东运会主题曲“闪耀起来吧”响彻体育场，将现场气氛推到顶点。

我国427运动健儿角逐33项目

本届东运会共设40个体育项目，我国派出427名运动员参加33个项目。

截至目前，新加坡代表团已收获一金四银三铜共八枚奖牌，唯一的金牌来自马来武术选手伊巴尔，马来武术还贡献了另外三枚奖牌，其余来自跳水队。

我国目前在奖牌榜上位居第五，排名前四的依序是东道主越南、马来西亚、印度尼西亚及菲律宾。

河内东运会进行至本月23日。