德布吕纳“大四喜” 曼市夺冠近在咫尺

曼市轻取狼队后，只要在接下来最后两轮的比赛中拿下四分就可重夺英超联赛冠军。

（伍尔弗汉普顿综合电）德布吕纳（De Bruyne）完成“大四喜”（进四球），助英超领头羊曼市（Manchester City）5比1狂胜狼队（Wolves），将积分榜优势扩大至三分，无比接近夺冠。

曼市主帅：德布吕纳状态超乎完美

除了积分上的优势外，曼市也建立明显的净胜球优势，目前为正72球，次席的“红军”利物浦（Liverpool）则是正65球。

曼市只要在接下来的最后两轮比赛拿下四分就可确定夺冠，甚至可能只须拿三分就能再次称王。

德布吕纳在昨晨比赛开始后短短24分钟内就攻入三球，并在第60分钟完成“大四喜”，斯特林（Sterling）在第84分钟攻入球赛的最后一个进球。

登东克（Dendoncker）在第11分钟为狼队贡献一个进球。

对于德布吕纳的表现，曼市主帅瓜迪奥拉（Guardiola）以超乎完美来肯定这名球员的表现。

德布吕纳24分钟 完成帽子戏法

他说：“他下半个赛季的表现超乎完美。他非常大方，有很强的助攻意识，现在则有更强的进球意识。

“他在进这些球时表现得很果敢，这是令他伟大的地方。在赛季的这个关键时刻攻入四个球是很重要的。”

24分钟内完成帽子戏法，德布吕纳也成为英超历史上第三快攻入三球的球员。这三个进球都出自他相对较弱的左脚。

这名比利时球员说：“我的右脚比较强，但是我从来不害怕用左脚射门，因为这会给对手制造问题。”

除了前面的三个左脚进球，德布吕纳的右脚随后也贡献一个进球，并且在球赛结束之前有机会攻入个人第五个进球，可惜微差偏离球门。

蓝军轻取利兹

在昨晨的另一场比赛中，“蓝军”切尔西（Chelsea）3比0轻取利兹（Leeds），芒特（Mount）在开赛后四分钟拔下头筹，普利西奇（Pulisic）下半场锦上添花，卢卡库（Lukaku）随后打下封棺一钉。

这场胜利让蓝军濒临欧冠资格的同时，也将利兹推向降级边缘；蓝军目前领先第五的“热刺”托特纳姆（Tottenham）八分，并且有庞大的22球净胜球优势，只要在最后两轮比赛拿下一分，就可锁定前四排名。

另一方面，利兹则以34分排名第18，跌入降级区。