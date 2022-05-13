三球大胜10人炮兵 热刺保争四希望

本地时间今晨的英超北伦敦德比大战，客场作战的“炮兵”阿申纳在后卫霍尔丁（Holding）上半场染红被罚下场，10人应战下以0比3惨败给“热刺”托特纳姆，让前四之争更白热化。

老四炮兵赛前领先身后的热刺4分，但在6分战惨败而只剩2轮赛事下，仅以1分之差领先。炮兵最后两轮分别在客场挑战纽卡斯尔及主场迎战埃弗顿，而热刺则将在主场对垒伯恩利，及客场挑战已经降级的诺里奇。

霍尔丁被逐 炮兵无力挡热刺

霍尔丁（左）第二次对孙兴慜犯规，导致后者倒在地上。（路透社）

热刺第22分钟就先拔头筹，翼将孙兴慜进攻时在禁区内被炮兵后卫苏亚雷斯（Soares）撞倒，裁判判罚罚球，前锋凯恩（Kane）操刀命中。

第26分钟，霍尔丁防守时对孙兴慜犯规领到黄卡，7分钟后又在拼抢时肘击孙兴慜，结果再接黄卡，2黄变1红被驱逐，令炮兵早早陷入少踢1人的困境。

热刺把握人数优势，频频进攻，并在第37分钟扩大领先优势，孙兴慜开出角球，中场本坦库尔（Bentancur）前点摆渡，凯恩跟进头球破门，梅开二度，以两球领先。

炮兵连续两次反击，但前锋恩凯蒂亚赫（Nketiah）及中场厄德高（Odegaard）的射门都被热刺门将洛里斯（Lloris）化解，最终热刺以2比0领先半场。

第47分钟，热刺后卫桑切斯（Sanchez）送出直塞，凯恩得球后交给孙兴慜，后者轻松低射破门，帮助热刺锁定3比0的胜局。这也是孙兴慜本季的第21个英超进球，目前在射脚榜仅落后利物浦的萨拉赫（Salah）1球。

炮兵大势已去，尽管仍积极反扑，但都无法化为进球，最终热刺以3比0扬威德比，刺破炮兵想要全取3分锁定欧冠席位的美梦。

阿特塔：比赛被毁 望裁判解释

炮兵主帅阿特塔（Arteta）赛后表示：“如果我此刻说出了我真实的想法，我就可能会被禁赛6个月，但我不知道如何说谎，所以我还是选择不说为好。”

“我对自己球员的表现没有不满，他们让我非常骄傲。但我希望裁判可以站到镜头前，解释清楚他的几个判罚。本应非常精彩的一场比赛，被（裁判）毁了，我感到非常可惜。”

阿特塔续说，无论如何必须接受输球的事实，接下来需要做的是尽量不受这场比赛影响，尽快调整状态。

“我们和热刺都还剩2轮比赛，排名掌握在我们手中，现在我们必须做好该做的工作。”

孔特：犯规明显 不应怪罪裁判

热刺主帅孔特（Conte）说：“两次犯规都很明显。当你输球时，抱怨是正常的，但阿特塔更应该专注于自己的球队，而不是抱怨裁判的判罚。裁判对霍尔丁的判罚没有任何问题，不过对霍尔丁来说，这确实是艰难的一天。”

“很多人告诉我，热刺不擅于应对压力，但我认为要成为一支优秀的球队，你必须正确地面对压力，要能够把压力变为动力。我们还有两场比赛要踢，一切都有可能。英超没有轻松的比赛。”

凯恩：赢德比感觉美好

为热刺梅开二度的凯恩在职业生涯15次出战炮兵，就攻入13球，并超越了曼联名宿鲁尼（Rooney）排名第一。而在伦敦德比，凯恩则进41球，只比炮兵名宿亨利（Henry）的43球少。

凯恩表示：“每次赢得德比大战总是很美好的，我们接下来将专注在最后两轮比赛，我们已经给炮兵施加压力，接下来需要专注于自己。”