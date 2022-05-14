新加坡男女乒乓队晋级半决赛 今天分别出战泰国与越南

随着第31届河内东运会前晚正式拉开帷幕，乒乓球赛也于昨天展开团体赛争夺，我国男女队在各自的两场小组赛皆胜，轻松晋级今天的半决赛。

新加坡男女乒乓球队在本届东运会团体赛抽好签，分别避免了最强劲敌越南与泰国。

被分入B组的女队在首场小组赛以3比0轻取柬埔寨，不论是首次代表新加坡参加运动会的中国归化球员曾尖，还是两名本地姜魏睿萱与王歆茹，他们都是三局全胜。

新加坡女队在第二场小组赛对垒马来西亚时则遇到小小挑战，第三位出场的魏睿萱以1比3不敌马来西亚选手凯伦，但随着曾尖之后再以3比0胜出，新加坡队最终还是以3比1，以两战全胜锁定小组榜首，顺利晋级半决赛。

我国男队则出师不利，率先登场的周哲宇以1比3意外栽在菲律宾选手马丁内斯拍下，所幸之后上场的冯耀恩及傅绍峰顺利击败对手，扭转局势。周哲宇之后再度登场也成功雪耻，以3比0击败上届东运会男单季军冈萨雷斯，助新加坡队以3比1拿下第一场小组赛。

针对一上场就输球，周哲宇在受访时说：“我在首场比赛找不到节奏，也无法适应对手的打法，所以变得有些犹豫，我在处理一些球时把事情想得太复杂了。我会好好备战，为明天更艰难的战役做好准备。”

新加坡男队在第二场小组赛同样迎来马来西亚，此番他们没有任何意外，顺利以3比0获胜，同样以小组头名晋级。

新加坡男队将在今天的团体半决赛中对垒泰国，女队则将与越南争夺决赛权。除了男女团半决赛之外，混双赛也将在今天开打，周哲宇与冯耀恩将分别与曾尖和王歆茹搭档。