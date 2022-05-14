东运游泳今天开游 我国水军盼再创辉煌

在2019年菲律宾东运会中，新加坡有12名泳手夺得金牌，其中不乏首次参赛的新秀。本届，里约奥运会冠军约瑟林只会参加一个个人项目，其余的让后起之秀去角逐。我国19岁小将沈恩夷首次参赛便剑指女子100米蛙泳金牌，她去年缔造的个人最佳成绩，比上届冠军马来西亚彭靖恩的大会纪录还要快0.64秒。

东南亚运动会最大金库项目除了田径就是游泳，我国“水军”集团优势明显，上一届以23金10银4铜的出色成绩位居榜首，排在第二的越南仅得10面金牌。今年来到河内，他们预料会续写辉煌，再创高峰。

我国泳队不像2015年和2017年那样得依靠约瑟林和柯正文才能赢得金牌，这两名泳将自2019年开始已减少个人项目，让更多小将去发挥。这届，27岁的约瑟林只会专注在一个个人项目（男子100米蝶泳）和三个接力项目。

而26岁的柯正文则角逐男子50米和100米仰泳、100米自由泳、100米蝶泳和200米自由泳，他在上届东运会以6金2银获颁最佳男运动员（MVP）奖项。

蝶泳是强项

蝶泳是新加坡男女队的强项，张正伟、约瑟林和柯正文三人分别赢得菲律宾东运会男子50米、100米和200米的金牌，女子三项则由柯家姐妹柯婷文和柯敬文包揽。

今年，张正伟将寻求卫冕50米蝶泳，约瑟林和柯正文将再度在100米蝶泳较量，200米蝶泳让后辈王竣毅和陈恩凯去竞争金牌。柯婷文和柯敬文继续参加女子50米和100米蝶泳，200米蝶泳则让柯敬文一人去冲击冠军。

蛙泳是软肋

与自由泳、蝶泳和仰泳比较，男子蛙泳是我国的软肋，在邱湕颖为新加坡赢得50米蛙泳金牌之前，我们最后一次赢得东运会蛙泳金牌是1989年的100米蛙泳项目。

27岁的邱湕颖已经退役，三年前获得200米蛙泳铜牌的洪玮将挑战50米、100米和200米蛙泳，盼能再为我国进账金牌。

我国“蛙后”何如恩退役后，徐汶仪2019年接过大旗，在她参加的三个蛙泳项目中获得了1金1银1铜的佳绩。今年，在美国求学的沈恩夷加入东运会阵容，有极大的希望赢得女子100米蛙泳金牌。

这个项目的金牌从2015年至2019年都落入马来西亚泳手彭靖恩手中，她在这三届最快的时间是1分08秒50，这个成绩当时还缔造了东运会大会纪录。不过，首次代表新加坡参加国际大赛的沈恩夷在去年就已游出1分07秒86的全国纪录。

彭靖恩上个月接受马来西亚媒体采访时直言，沈恩夷的出现是很大的挑战，也承认这名在美国训练的小将是来临比赛的夺冠热门。

我国女队比较弱的项目是仰泳和混合泳，18岁的杨露恩首次参加东运会，将挑战50米、100米和200米仰泳。

2019年为我国夺下50米金牌的李莉娜今年没有参赛，100米和200米金牌选手阮氏映圆（越南）也已退役，意味着这个项目将诞生全新冠军。

新加坡泳手今日赛程

时间 项目 运动员

上午10时至下午1时 男子100米蛙泳预赛 洪玮、冯盛均

上午10时至下午1时 女子100米自由泳预赛 柯婷文、徐汶仪

上午10时至下午1时 男子100米仰泳预赛 柯正文、许颖轩

上午10时至下午1时 女子200米混合泳预赛 柯敬文、沈恩夷

晚上7时至10时 男子1500米自由泳决赛 阿尔迪

晚上7时至10时 女子200米蝶泳决赛 柯敬文

晚上7时至10时 男子100米蛙泳决赛 待定

晚上7时至10时 女子100米自由泳决赛 待定

晚上7时至10时 男子100米仰泳决赛 待定

晚上7时至10时 女子200米混合泳决赛 待定

晚上7时至10时 男子4X100米自由泳决赛 未公布

（所有时间为新加坡时间）