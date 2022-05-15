短跑女飞人珊蒂王者归来 时隔七年再夺女子200米冠军

珊蒂不仅在昨天的女子200米决赛中夺冠，还刷新了她七年前在新加坡东运会上缔造的全国纪录。

我国短跑女飞人珊蒂（25岁）在昨天的河内东运会女子200米跑决赛中，以23秒52的成绩夺冠。这是她阔别七年后，首次再于东运会上夺金，23秒52的成绩也是新的全国纪录。23秒60的旧纪录是珊蒂在2015年新加坡东运会上所创造。

珊蒂以预赛总排名第三的成绩进入决赛，决赛从第六道起跑的她在处理弯道时表现极佳，一直处于领先位置，即便身处第五道的菲律宾选手凯拉·阿什莉不断向她施压，她还是成功顶住压力，将优势保持到最后。

珊蒂的冲线成绩为23秒52，凯拉·阿什莉以23秒56获得亚军，另一名菲律宾选手凯拉·艾丽斯则以23秒87获得铜牌。

值得一提的是，珊蒂在上两届东运会的女子200米项目都能收获铜牌，上一届的冠军是菲律宾选手克里斯蒂娜，亚军是越南名将黎秀征，但两人皆因伤无缘本届东运会。

珊蒂在昨天获胜后显得难以置信，不停嚷着“我的天啊！”，并数度哽咽。情绪激动的她用了一些时间来让自己冷静下来，然后接受了访问。她说：“我必须百分百地专注，因为我之前一直在怀疑自己。我告诉自己一定要把我的全部发挥出来，不要理会别人说什么。

这段日子对我来说很不容易，因为我必须打破许多心理障碍。我一直告诉自己要相信自己。”

珊蒂接下来还将参加100米项目，她表示这场胜利无疑为她注入了强心剂。

吴秋玲夺女子1500米铜牌

珊蒂透露，她在预赛的目标只是进入决赛，而这其实是个战略，为的是在决赛能从一个好的赛道出发。这么看来，珊蒂的这一战略明显奏效。

除了珊蒂的女子200米金牌之外，吴秋玲昨天也在女子1500米项目中，为新加坡贡献一枚铜牌。她在决赛中以4分33秒41的成绩，在五名选手中排名第三，此项目的金银牌皆归越南选手。

吴秋玲在本届东运会参加三个项目，接下来将挑战800米及5000米跑。

我国的两名短跑男将李雄恩和李仁昨天也出战了200米跑，跑出21秒07的李雄恩虽在八名决赛选手中排名第五，无缘领奖台，但这却创造了个人最佳成绩，李仁则无法取得决赛资格。