东运会：男子百米蝶泳五连冠 约瑟林：可能还有第六次

在第三个游泳比赛日中，我国依旧在七项决赛中收获其中四枚金牌，其中有两个项目是成功卫冕，颜欣慧的200米自由泳和沈恩夷的50米蛙泳是新“金”喜。

我国奥运冠军约瑟林昨天在东南亚运动会夺得个人第五枚男子100米蝶泳金牌，他表示本届比赛或许不是自己在这项两年一度区域性运动会的最后一战。

将满27岁的约瑟林与队友柯正文再度在100米蝶泳较量，前者以52秒22卫冕成功，收下个人本届首金。毋庸置疑，他是这个项目的强者，此前他已经连续称霸四届（2013年至2019年）。

柯正文则以52秒86得银牌，铜牌则归泰国泳手那瓦帕特，成绩是52秒96。

在前往越南之前，约瑟林接受本地媒体采访时曾表示这可能是自己的最后一届东运会。昨天他成功卫冕，主动提起自己征战下一届东运会的可能。

他说：“连续五次在这个项目夺冠是很棒的。可能下次会有六次吧？我还不知道。但就像我说的，今天无法再要求更好的结果了。”

约瑟林的成绩比他去年参加东京奥运会时还要快，当时他游出53秒12，止步预赛。

他在本届东运会只会参加一个个人项目和三个接力项目，不过目前还不知道他是否会出战接下来的4X200米自由泳接力赛。他昨晚与三名队友柯正文、洪玮还有陈永进角逐男子4X100米混合泳，以3分37秒69摘金。

越南队在这个项目给新加坡队带来极大的挑战，在前面的仰泳与蛙泳以毫厘之差紧追不舍，我国到了蝶泳和自由泳棒才拉开差距。越南和泰国后来分别以3分39秒76和3分43秒67收下银牌和铜牌。

约瑟林首次参加东运会是在2011年，他当时赢得50米和200米蝶泳金牌，100米则不敌越南泳手黄贵福。他还提到，当时击败他的黄贵福昨天也和他在同个泳池一同竞技，实属不易。

约瑟林的父亲去年病逝后，“退役”这个念头曾闪过脑海，但他还是决定继续游泳。泳总教练陈利裕表示，这届东运会对这名奥运冠军来说是特别不一样的，他很高兴看到他交出这样的成绩。

除了男子100米蝶与男子4X100米混合泳接力金牌，我国泳手昨天也拿下女子200米自由泳与女子50米蛙泳金牌。

女子200米自由泳项目，参赛的新加坡两位女将颜欣慧和曾子怡都站上领奖台。颜欣慧以2分02秒06拿下冠军，曾子怡以2分03秒21收下铜牌，获得银牌的是泰国泳手卡蒙查诺。

首次参加东运会的蛙泳女将沈恩夷继续为我国带来惊喜，她在50米蛙泳中以31秒43率先触壁，赢得个人首金。

她说：“感觉很开心，对100米蛙泳和接力赛来说是个很好的热身。”

沈恩夷接下来参加的百米蛙泳是她个人强项，她的最佳成绩（1分07秒86）略优于上届冠军彭靖恩的大会纪录（1分08秒50）

我国另一位女将徐汶仪也角逐了这个项目，她以32秒10获得铜牌，银牌则归泰国的甄吉拉（31秒63）。

较早时，林峻纬在男子400米自由泳以3分56秒68获得铜牌。上届冠军柯正文没有参加男子200米仰泳，首次亮相东运的许颖轩和洪立分列第七和第八。女子200米仰泳中，我国的杨露恩排名第五位。

今天将进入第四个比赛日，我国游泳队目前取得12金6银5铜的成绩排名游泳榜榜首。

游泳今日赛程

时间 项目 运动员

上午10时至下午1时 男子50米仰泳预赛 柯正文、许颖轩

上午10时至下午1时 女子50米蝶泳预赛 柯婷文、柯敬文

上午10时至下午1时 男子200米蛙泳预赛 洪玮

上午10时至下午1时 女子100米仰泳预赛 杨露恩

晚上7时至10时 女子400米自由泳决赛 颜欣慧、林乙暄

晚上7时至10时 男子50米仰泳决赛 待定

晚上7时至10时 女子50米蝶泳决赛 待定

晚上7时至10时 男子200米蛙泳决赛 待定

晚上7时至10时 女子100米仰泳决赛 待定

晚上7时至10时 男子4X200米自由泳接力决赛

（所有时间为新加坡时间）

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