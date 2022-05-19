红军逆转胜圣徒 克洛普：夺冠机会不大但仍抱希望

红军在落后一球的情况下逆转胜南安普敦，将联赛冠军大战拖进本周末的最后一轮赛事，主帅克洛普相信，球队仍有机会翻盘夺冠。

（南安普敦综合电）“红军”利物浦（Liverpool）在昨天（5月18日）凌晨举行的英超联赛中后来居上，2比1击败“圣徒”南安普敦（Southampton），将与曼市的联赛冠军决战推到本星期日的最后一轮赛事。红军主帅相信，要反超曼市夺冠，概率不大但开始有可能发生。

利物浦仅三天前在对垒“蓝军”切尔西（Chelsea）的英足总杯决赛中一路踢到点球决胜负，最终夺下他们本季继联赛杯后的第二座奖杯。为了轮替休息，利物浦阵容出现了多达九处变化。19岁中场小将埃利奥特（Elliott）、曾被租借至南安普敦的日本球员南野拓实等都获得首发。

趁着利物浦“崭新”的阵容还未找到感觉，主场作战的南安普敦先下一城。第13分钟，翼将雷德蒙（Redmond）沿左路快速突进杀入禁区，摆脱后卫后起脚射门命中。不过，南野拓实第27分钟接到若塔（Jota）传球劲射破门，将两队拉回同一起跑线。

若利物浦本战落败，曼市将提前一轮卫冕，即便“红军”战和，较大的净胜球劣势也会意味着他们夺冠仅剩理论上的可能。不过，克洛普（Klopp）的球队没有让这样的局面发生。第67分钟，马蒂普（Matip）利用角球机会头球破门，利物浦2比1全取三分。

这样，红军仅落后一分，持续施压曼市，把联赛冠军之争拖到本周末的最终轮。到时，利物浦主场对阵排名第八，已无缘欧战的狼队（Wolves）；曼市则将在主场迎战红军前队长杰勒德（Gerrard）执教的维拉（Aston Villa）。

克洛普赛后受访时表示，虽然概率不大，但利物浦还是有可能在最后一轮赛事中逆转成为冠军。红军必须打败狼队，同时也盼望曼市在主场无法取得胜利。

他说：“当然（红军夺冠）是可能发生的，足球有时就是充满变化。今晚唯一要把握的机会是夺得胜利，我们没有放弃，完成了任务。”

“下一场比赛是我们本赛季最后一场主场战役，到时气氛将是绝佳的，我们将尽量利用这个优势。”