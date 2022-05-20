我保龄球队3金1银3铜收官 人人有奖陈诗桦是最大赢家

随着女队在昨天下午的第31届河内东运会成功捍卫团体赛金牌，新加坡保龄球队最终以3金1银3铜的成绩结束本届赛会征程。

我国保龄球女队在这次的比赛中表现优异，横扫三个项目的所有金牌；男队也每人都带回两枚奖牌。毫无疑问，陈诗桦是最大赢家，她除了女团赛之外，还在女子个人及双人赛中斩获金牌，但更难能可贵的是，我国保龄球队在本届东运会派出的八名选手个个都有奖牌回家，男队在昨天较早前也在团体赛中获得了一枚铜牌。

梁蕙芬和陈诗桦一样，是三奖牌得主，但她在个人赛中收获的是铜牌。男选手方面，由于吴加利／谭福荣及谢睿恒／王炜雄组合在双人赛中分别获得银牌及铜牌，因此每人都将带着两枚奖牌回家。

在保龄球奖牌榜上，新加坡以3金1银3铜的成绩高居榜首，菲律宾以2金1银排名第二，印度西尼亚以1金1银2铜位列第三。

新加坡保龄球女队在上届东运会上重夺阔别八年的团体赛金牌，队中姐妹花陈诗桦与陈诗静此前在接受《联合早报》访问时，不约而同地表示，捍卫这枚金牌最重要，结果她们真的做到了。

东运会保龄球团体赛分两天进行，每天进行三局。在前三局的比赛中，由陈诗桦、陈诗静、梁蕙芬及林惠莹组成的我国保龄球女队还排名第二，落后马来西亚，但今天第四局一开始就成功反超，之后就一直守住领先权，以5049的总瓶分实现卫冕。马来西亚以4951瓶分收下银牌，印尼则以4843瓶分夺铜。

陈诗静在赛后说：“很高兴能够卫冕。今天有点像坐过山车，我们在前三局结束后落后马来西亚，但今天取得了强劲开局。虽然第五局出现了一些问题，但我们努力确保不阴沟里翻船。”林惠莹则说：“我很高兴是能成为这个团队的一部分并获得团体赛金牌，我非常感恩在我表现不佳的时候，有这几位女生作为后盾。”

针对在本届赛事横扫三金，陈诗桦则表示非常高兴，因为很久没有取得这样的成就了。陈诗桦上一次在东运会上当三料冠军是2011年，当时她获得了女子个人赛、团体赛及大师赛冠军。