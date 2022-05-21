本届东运首设 我国象棋手吴宗翰以不败战绩摘金

象棋队昨天从东运会赛场带来“金喜”。我国棋手吴宗翰在男子个人赛中七轮比赛五胜二和，以不败战绩在所有棋手中排名第一，获得金牌。

吴宗翰昨天上午在最后一轮棋赛中战胜柬埔寨棋手王文贤，锁定了金牌。获得银牌的是越南棋手邓久松麟，马来西亚两名棋手陈有发和方仕杰并列铜牌。

这是东运会第一次设象棋项目，吴宗翰的这枚金牌也成为了我国在东运象棋赛项中的首枚金牌。吴宗翰赛前曾表示目标是争取奖牌，不过对了解新加坡象棋运动的棋迷而言，这枚金牌赢得不算太意外，因为吴宗翰有这样的实力。

38岁的吴宗翰是我国棋坛的传奇人物。八岁因为看到父亲不小心掉在地上的棋盘，对象棋产生了兴趣。除了父亲的启蒙，吴宗翰没有向其他人拜师，一路自学，拥有国际特级大师头衔。

吴宗翰主业是金融，象棋只是爱好，但他在世界棋坛赫赫有名，在国际赛中的个人最佳成绩是第三。在2019年的世锦赛中，吴宗翰获得第八，之后象棋世锦赛因冠病疫情停办至今。

吴宗翰在2010年参加广州亚运会，当时获得第九名，再次参加大型综合运动会却是在12年后。他昨天对《联合早报》说：“（夺金）非常高兴。因为过了这么久终于办了第一次，这对象棋运动的推广非常有意义，希望大家能够多关注象棋。”

据悉，明年的柬埔寨东运会会继续设立象棋项目。

我国在本届东运会象棋项目的四个赛项中都获得奖牌。另一名国际特级大师吴兰香在女子个人赛获得铜牌。在团体快棋赛中，吴宗翰和刘亿豪合作，获得铜牌。团体超快棋赛中，吴兰香和刘亿豪合作，获得银牌。

射击台球添两金

在昨天东运会中，我国也在射击和台球项目中各得一枚金牌。不过在乒乓球赛场，我国在男单和女单没能打入决赛，提前与金牌无缘。这是自1993年以来，我国首次在东运会中无缘乒乓球单打决赛。

在西洋棋超快棋赛中，张景尧和龚倩云分别获得男子组铜牌和女子组铜牌，使得我国西洋棋队以两银两铜的成绩完赛。