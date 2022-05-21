羽毛球锁定三枚单项奖牌

在昨天的东运会羽毛球单项复赛中，我国选手整体表现出色。骆建佑轻松胜出，郑加恒也力克强敌，双双打入男单半决赛。

身为男单头号种子的骆建佑面对菲律宾选手安杰洛，仅用时28分钟就以21比7、21比8轻取对手，成功晋级。

我国二号男单郑加恒则面对赛会三号种子、本月初刚刚在亚洲锦标赛上夺得男单铜牌的印度尼西亚选手奇科。郑加恒以两个21比16力克强敌。

骆建佑将在今天半决赛对阵越南39岁老将阮进明。阮进明是羽坛常青树，曾赢得2013年世锦赛铜牌和2019年亚锦赛铜牌。阮进明的世界排名最高时曾高居第5，现在已经跌到了第69位。

郑加恒则会对阵泰国希望之星、赛会二号种子昆拉武特，昆拉武特年仅21岁，2017年至2019年期间，昆拉武特曾在世界青年锦标赛完成男单三连霸。本届东运会中，昆拉武特协助泰国取得了男子团体金牌。

男双赛中，我国组合许永凯／骆建贤以21比18、21比13战胜泰国组合皮拉差／帕卡彭，晋级半决赛。

女双方面，我国组合努尔因斯利亚／林芷睿也以21比15、21比19战胜菲律宾组合因拉悦／安热莉克晋级。

东运会不设铜牌战，半决赛遭淘汰的选手将并列获得铜牌，因此，我国在男单、男双和女双项目中都已经锁定奖牌。

不过，在女单赛中，身为赛会二号种子的杨佳敏0比2不敌泰国选手猜万。混双方面，夫妻组合许永凯／陈薇涵两个19比21不敌马来西亚组合陈堂杰／白燕薇。我国在这两个项目中没能进入半决赛，无缘奖牌。