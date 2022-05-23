绝地大逆转获胜 曼市加冕英超冠军

英超最后一轮出现戏剧性结局。争夺冠军的两支球队曼市（Man City）和利物浦（Liverpool）都曾落后，最终都逆转战胜各自对手。曼市以一分优势夺冠，连续第二个赛季赢得英超冠军。

赛前领先一分的曼市如能获胜便肯定夺冠。面对利物浦前队长杰勒德（Gerrard）担任主帅的维拉（Aston Villa），曼市竟一度0比2落后，陷入绝境。曼市第76分钟终于由京多安（Gundogan）扳回一球，掀开反攻序幕。之后罗德里（Rodri）和京多安又各入一球，曼市在第82分钟反超比数，3比2获胜。

利物浦面对狼队（Wolves）。红军开场不久便被对手攻入一球，之后连入三球逆转，3比1获胜。只是由于曼市获胜，利物浦这场胜利失去意义。

托特纳姆（Tottenham）5比0战胜排名垫底、早已提前降级的诺里奇（Norwich）。这样阿申纳（Arsenal）5比1大胜埃弗顿（Everon）也就失去了意义。托特纳姆最终排名英超第四，获得下赛季欧洲冠军联赛参赛资格。

降级球队方面，利兹（Leeds）2比1战胜布伦特福德（Brentford），而伯恩利（Burnley）1比2不敌纽卡斯尔（Newcastle）。伯恩利不幸成为最后一支降级球队，下赛季只能出战英格兰冠军联赛。