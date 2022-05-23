本届东运164枚奖牌中贡献62枚 我国新秀交出亮眼成绩

全国奥理会主席曾成兴（左起）、新加坡代表团团长辛纳杜莱及新加坡体育学院司长苏淳伟博士昨天出席了东运会总结记者会。三人表示，新加坡队的整体表现达到预期，但有些团队需要做自我检讨。（李健玮摄）

新加坡在本届东运会收获了47金46银71铜一共164枚奖牌，其中新人就贡献了62枚，比上届足足多了11枚。

新秀们在第31届河内东运会表现亮眼，在新加坡代表团收获的47金46银71铜一共164枚奖牌中贡献了62枚。

我国在2019年马尼拉东运会获得了167枚奖牌，其中51枚来自新秀，意味着本届新秀所获得的奖牌多了足足11枚，新加坡体育学院司长苏淳伟博士在昨天上午于西河内凯悦酒店召开的东运会总结记者会上说：“这证明了我们的前途光明，而且新加坡的高水平体育系统能源源不断地培育出有夺牌能力的年轻运动员。”

年仅14岁的跳水选手李承恩是新加坡代表团在本届东运上最年轻的成员，击剑手许渼荟同为14岁，只比李承恩大几个月，但两人的首趟东运征程都载誉而归，李承恩携手曾繁铿在男子双人10米跳台项目中摘银，许渼荟更带来“金喜”，在女子重剑决赛中力压上届夺冠的师姐可丽雅封后。

游泳依旧是金牌大户 田径触底反弹

游泳依旧是新加坡在东运会上的金牌大户，本届共进账21金11银12铜，打破了五项大会纪录、四项全国纪录，并创造了19个个人最佳成绩。

柯敬文以六枚金牌成为本届东运会金牌数最多的新加坡选手，但男泳手张正伟的表现更令人惊艳，他创造了两项大会纪录，50米自由泳决赛游出的21秒93使他成为了首名在此项目游进22秒的东南亚泳手。另外，他还在50米蝶泳决赛中以23秒04刷新了由约瑟林创造的大会纪录。

不得不提的还有洪玮，他是新加坡历来首名在男子200米蛙泳赛中夺冠的泳手，同时还一举打破了大会与全国纪录。

击剑队（6金4银5铜）与马来武术队（4金3银4铜）都获得了他们历来在东运会上的最佳战绩，保龄球队进账了三个女子项目金牌，田径队的表现对比上届也取得了很大的改善。我国田径队三年前在马尼拉只进账三铜，本届则收获了1金3银7铜。

赛艇篮球排球手球有待进步 幼狮须踢得更自信

苏博士表示，田径队迎来了激动人心的新一代选手，希望他们能够不断地进步。此外，苏博士也点名称赞了武术队和巴西柔术队的表现。

不过，苏博士则认为，足球、赛艇、篮球、排球及手球队的表现有待加强。

说到足球队，苏博士说：“幼狮队在对垒马来西亚的那场小组赛中拿出了拼劲与斗志，并证明了实力，但他们一开始应该表现得更好，整体表现应该更稳定，他们需要更相信自己。”

同样出席了记者会的全国奥理会主席曾成兴则表示，女足的表现让他留下了深刻的印象，并开玩笑说：“说不定她们比男队更早踢入世界杯。”

我国在本届东运会原本派出427名运动员前来越南参加33个体育项目，其中包括243名新秀，但随着巴西柔术队的郑美容在起飞前的冠病检测呈阳性，泳手蔡亦首和男子跳高选手甘凯恩分别因为服兵役和身体不适退赛，最终在越南参加比赛的新加坡运动员被减至424人。

苏博士透露，来到越南之后也有三名运动员的冠病检测呈阳性，两名早前已回返新加坡，一人还在河内接受隔离。

在东运会前的记者会上，苏博士不愿为新加坡代表团设下具体的奖牌目标，但他昨天却在总结记者会上表示，新加坡健儿们的表现达到预期，奖牌数也达到了他们的心里目标。