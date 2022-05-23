战胜马来西亚 我国电竞队获铜牌

我国电竞战队昨天3比1战胜马来西亚，收获2022年东运会电竞游戏《英雄联盟》（League of Legends，简称LOL）团体赛铜牌。越南战队则是在决赛中3比0战胜菲律宾，夺得金牌。

我国LOL电竞战队成员包括林振吉、李晨鸣、罗俊强、张家祥、余炫纹、戴易昇和欧韦恩这七名选手。

他们在小组赛中以3胜1负的战绩晋级半决赛，虽然在前天的半决赛中我国LOL电竞战队在越南战队面前栽跟头（0比3落败），但昨天面对劲敌马来西亚，我国战队配合无间，最终以3比1获胜，赢得铜牌。

团队表示，在获得铜牌后，大家心中的那块大石终于落下。“比赛过程不容易，内心也难免少不了挣扎。庆幸的是我们团队都将这些困难一一克服，化解了危机。上一战不敌越南，难免失落，但我们也从他们那里获得了不少灵感。我们认为这对我们今天战胜马来西亚战队起了很大的帮助。”

LOL电竞战队早前参加了由新加坡电竞协会（SGEA）举办的国家队选拔赛，战胜了另外五支本土对手，最终赢得代表新加坡出战本届东运会的机会。

我国电竞战队共收获1银3铜

至此，我国电竞战队在本届东运会的所有赛事都已结束。我国共派出五支电竞战队出战本届东运会，共收获1银3铜的成绩，表现不俗。除了在《英雄联盟》团体赛中收获一枚铜牌外，我国电竞战队也在《英雄联盟-激斗峡谷》（女子组）赛事中夺银，在《英雄联盟-激斗峡谷》（男子组）和手游《无尽对决》赛事中摘铜。