轻取萨索洛 AC米兰时隔11年称霸意甲

本地时间今晨的意甲收官战，只要保持不败就能夺冠的AC米兰，在客场以3比0轻取萨索洛，时隔11年称霸意甲，拿下队史第19座意甲锦标。

国际米兰虽然同样以3比0奏凯，但只能以两分之差屈居亚军，无法完成卫冕任务。AC米兰封王后也追平国米，以19冠并列冠军榜第2位，榜首是拿到36冠的尤文图斯。

除了冠亚军的米兰双雄，那波利和尤文获得下季欧冠门票，拉齐奥与罗马则将出征欧洲联赛，菲奥伦蒂那则获得欧协联资格。

吉鲁双响立功

面对弱旅萨索洛，AC米兰在第17分钟就由前锋莱昂（Leao）突入禁区左侧倒三角回传，助攻前锋吉鲁（Giroud）低射破门，以1比0领先。

第32分钟，莱昂再度在禁区附近回传，吉鲁近距离门前抢点破门，梅开二度。以两球领先的AC米兰越战越勇，莱昂第36分钟完成助攻帽子戏法，妙传给中场凯西（Kessie）劲射破门，AC米兰半场就以3比0领先。

易边再战，刚替补登场不久的前锋伊布拉希莫维奇（Ibarahimovic）第78分钟接到莱昂传球后头球破门，但因越位在先被判无效，最终以3比0拿下萨索洛封王。

皮奥利：我们配得上冠军

AC米兰主帅皮奥利（Pioli）也获得本赛季意甲最佳主帅的荣誉。他赛后说：“我们比国米更有连续性，这支球队从来都不放弃，所有球员们都很棒，无论是那些出场次数较多还是比较少的球员。”

“我们配得上意甲冠军，因为我们始终保持着信念，我们配得上它，因为我们是一支强大的球队。”