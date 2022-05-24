河内东运圆满落幕 柯敬文荣膺最佳运动员奖

新加坡运动健儿已经全部回国，我国运动员昨天没有出席晚上9时（新加坡时间）举行的河内东南亚运动会闭幕式。即便下着雨，越南群众热情不减，冒雨到现场庆祝赛事成功落幕。

虽然第31届东运会因冠病疫情延期一年，而有些项目屡屡更改时间让部分运动员心生不满，但为期两周的赛事还是圆满落下帷幕。

从2017年吉隆坡东运会开始，每届东道主都是获得当届最多金牌的国家。越南今年以205枚金牌独领风骚，我国则以47金46银71铜在11个国家中位列第五，比三年前高出一个排名。

新加坡女泳将柯敬文在本届东运会获得6金1铜的佳绩，与其他三名运动员阮辉煌（越南）、阮氏莺（越南）和约书亚（泰国）获颁最佳运动员称号。不过我国泳队已在20日回国，因此奖项由新加坡代表团工作人员代领。

闭幕式在美亭室内体育馆举行，现场以星光为背景点缀，红蓝橙绿紫色在简约而现代化的舞台上交相辉映。与拥有大量的表演和壮观的视觉效果的开幕式不同，闭幕式以舒适又温暖方式传达着赛会的主题“一起发光”。

越南表演者穿着传统服装奥黛，以充满越南文化特色的北宁官贺民歌向观众道别。第一场表演结束后，表演者们握着拳头向上微笑，象征本届东运会的口号“致力于更强大的东南亚”（For a stronger Southeast Asia）。

下一届东运会将于明年5月5日在柬埔寨金边举行，这是他们史上首次举办东运会。柬埔寨在闭幕式上接过东运大旗，并献上富有传统风情的表演。尽管不到一年的准备时间，新加坡健儿仍会致力于发挥最好的自己，追求自身的极限。