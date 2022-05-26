希腊名将西西帕斯逆转胜 英国天才少女艾玛意外出局

希腊名将西西帕斯在法网男单首轮上演惊天逆转，他与意大利新星穆塞蒂激战五盘，在先丢两盘的情况下以3比2险胜晋级第二轮。另一方面，英国19岁球星艾玛在女单比赛中不敌白罗斯选手埃里克桑德拉，意外出局。

（巴黎综合电）法国网球公开赛昨天举行第二轮赛事，来自英国的19岁美国网球公开赛冠军艾玛·拉杜卡努（Emma Raducanu）在女单比赛中以6比3、1比6和1比6不敌白罗斯选手埃里克桑德拉·萨斯诺维奇（Aliaksandra Sasnovich），意外出局。

艾玛现世界排名第11位，埃里克桑德拉排名第47位。埃里克桑德拉赛后也对自己能够成功晋级感到不可思议。她表示，自己在第一盘之后，就觉得自己没可能取胜，“所以后面两盘我就打得很保守，一分一分地在争取。”

这是埃里克桑德拉首次杀入法网第三轮，接下来她将面对德国选手安热莉克·科贝尔(Angelique Kerber)。

男单方面，希腊名将西西帕斯（Tsitsipas）昨天凌晨在法网男单下半区首轮上演惊天逆转，他与意大利新星穆塞蒂（Musetti）激战五盘，在先丢两盘的情况下以3比2险胜晋级第二轮。五盘比分为5比7、4比6、6比2、6比3和6比2。

首两盘西西帕斯状态低迷，被穆塞蒂占据主动。随后西西帕斯不断提高回球稳定性，连续拿下第三盘和第四盘，将比赛拖入决胜盘。而在决胜盘中，西西帕斯牢牢掌控比赛节奏，最终以6比2速胜，实现逆转。

西西帕斯赛后说：“第一轮以这样的方式获胜，太不可思议了。我将继续努力，为观众呈现精彩的比赛。”

西西帕斯在法网正赛的战绩为15胜5负，过去五年，他每一年在法网的成绩都在进步，2020年闯入四强，去年则获得了亚军。穆塞蒂去年则在16强赛的前两盘比赛中战胜了乔科维奇，之后因伤被迫退役。

法国老将聪格退役

另一边厢，37岁法国老将聪格（Tsonga）以7比6、6比7、2比6和6比7不敌挪威选手鲁德（Ruud），告别法网的同时也宣布退役，结束自己18年的职业生涯。

作为2008年澳网亚军，聪格近期受到肩伤困扰，如今排名已跌至297位，一个多月之前已决定于本届法网之后退役。聪格说：“对我来说，这是美好的一天。我将和长期陪伴我的网球说再见。我要感谢所有帮助我实现职业网球运动员梦想的人。”