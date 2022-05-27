萨拉赫：现在不是谈续约时候 下赛季肯定留在红军

（利物浦综合电）“红军”利物浦（Liverpool）主力球星萨拉赫（Salah）承诺，不论将来的续约谈判如何，下个赛季他都将继续留在球队。

萨拉赫这名埃及前锋是本赛季的英超最佳射脚，他与红军的合约进入最后一年，将在下个赛季结束后到期。

在前天（5月25日）的欧冠决赛记者会上，萨拉赫表示现在不是谈论续约的时候，不过他也确认自己下个赛季会继续留在球队。利物浦将在星期六（新加坡时间星期天凌晨）的欧冠决赛对垒西甲冠军皇家马德里（Real Madrid）。

他说：“在我的脑海里，我没有专注在合约上，我不能这么自私。两个月前我就说过，最重要的是球队，这对我们来说是个很关键的一周，我希望能再次赢得欧冠。”

“肯定的是，下个赛季我会继续在这里。我希望看到亨德森（Henderson）捧起奖杯，希望他会把奖杯递给我。”

除了萨拉赫，另一名合约将在下个赛季结束后到期的红军前锋马内（Mane）也表示会在星期六的决赛后再决定自己的未来。

他说：“关于我是不是会留下来，这个问题我会在欧冠决赛后再回答。”

利物浦主席维尔纳（Werner）本周表态，他希望能留下萨拉赫与马内。

他说：“这些谈话我希望能保密，不过我们已经很明显地表达希望他们留下的意愿。”

与此同时，主帅克洛普（Klopp）认为，星期六比赛的结果将不会影响球员的去留决定。

这名德国籍主帅也说，希望中场球员蒂亚戈（Thiago）能在对垒皇马的决赛前复原。这名西班牙中场在星期天对垒狼队（Wolves）的英超联赛受伤，半场后退场。蒂亚戈没有参与球队星期三的公开训练，不过克洛普对这名球员的复原进展感到乐观。

他说：“看起来他明天可以参加训练。这显然会很有帮助，然后我们就从那里开始，”

“（对狼队的）比赛结束后，我对此并不是很乐观，但那天晚上我们已经得到消息，他的情况看起来并没有那么糟糕，我们拭目以待吧！。”