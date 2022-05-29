砍47分创个人季后赛新高 巴特勒将东岸决赛拖入抢七

巴特勒近期状态不佳，加上右膝盖发炎，过去三场球赛总共仅贡献27分，在以2比3大比分落后凯尔特人的背水一战，他终于冲出低迷，29投16中，包括三分球8投4中，并投进所有11个罚球。

（波士顿综合电）迈阿密热浪（Miami Heat）当家球星巴特勒（Butler）在关键时刻大发神威，几乎凭一己之力助球队以111比103力克波士顿凯尔特人（Boston Celtics），将东岸决赛拖入抢七大战。

巴特勒在这场客场萨赛砍下47分，是个人季后赛新高，另外也获得9篮板、8助攻、4抢断，组成面面俱全的惊人数据。

巴特勒说：“我的队友和教练都让我知道，要打得具侵略性，一上场就要成为最佳球员，我每次踏进球场就提醒自己这回事。”

巴特勒近期状态不佳，加上右膝盖发炎，过去三场球赛总共仅贡献27分，在以2比3大比分落后凯尔特人的背水一战，他终于冲出低迷，29投16中，包括三分球8投4中，并投进所有11个罚球。

他说：“我在过去几场球赛辜负了队友，我不会再重蹈覆辙，我知道我们的实力。”

前热浪球星，也是2016-17年与巴特勒共同效劳芝加哥公牛（Chicago Bulls）的德怀恩·韦德（Dwyane Wade）在这场球赛前传短信给前者，要他“上场去继续打造属于自己的功业”，相信也是激发巴特勒斗志的强心剂。

凯尔特人客场抢七难度高

他的队友劳里（Lowry）贡献18分和10助攻后犯满离场，另一名后卫斯特鲁斯（Strus）则拿下13分。

抢七决战将在本地时间明天早上在迈阿密举行。由于迈阿密过去两场球赛发挥不佳，平均只拿下81分，大多球迷赛前认为凯尔特人将拿下第六场比赛，抢七不会发生，但热浪中锋阿德巴约（Adebayo）却不认同这个说法。

他说：“所有人都以为这个系列已经结束，但我们只需以这个（被看衰）作为动力。”

凯尔特人方面，塔图姆（Tatum）贡献30分和9篮板，怀特（White）砍下22分，布朗（Brown）拿下20分。

凯尔特人过去四次打都止步东岸决赛，这回无法在主场提早锁定总决赛门票，现在须要在客场凯旋，实现2010年以来第一次闯入总决赛的目标，有不小的难度。布朗赛后说：“我们现在只能破釜沉舟，第七战，输了就回家，我们必须找出胜出的方法。”