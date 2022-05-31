马印三高手也参加新加坡羽毛球公开赛

（新加坡讯）新加坡羽毛球公开赛昨天宣布又有更多重量级球员参赛。近期状态正佳的马来西亚“一哥”李梓嘉报名参赛，和他一同报名的还有印度尼西亚的两名猛将金廷和佐纳丹。

24岁的李梓嘉是2019年东运会男单冠军，不过他今年没有参加东运会，而是参加了在东运会同期举行的泰国公开赛。结果在泰国公开赛中他一路过关斩将，最终在决赛中战胜中国选手李诗沣夺冠。这是李梓嘉个人的第三个世界羽联世界巡回赛冠军头衔，之前他分别在2018和2021年赢得了中华台北公开赛和全英公开赛冠军。

此外，李梓嘉在今年的汤姆斯杯男子团体赛中也表现不俗，小组赛他在对日本的比赛中战胜名将桃田贤斗。复赛马来西亚对阵后来夺冠的印度，李梓嘉2比0力克拉克什亚·森。

金廷和佐纳丹则是印度尼西亚近年在汤姆斯杯中连续摘金夺银的主将。他们在2020年帮助印尼夺得汤姆斯杯冠军，今年则是获得亚军。金廷去年在东京奥运会获得男单铜牌，佐纳丹是2018年亚运会男单冠军。

男双方面，印尼两大组合——世界排名第一的吉迪恩／苏卡穆约和世界排名第三的阿山／塞蒂亚万都已报名参赛。马来西亚组合王耀新／张御宇也报名参赛，他们的世界排名是第10。

今年的新加坡公开赛将于7月12至17日在新加坡室内体育馆举行。抢先购票优惠期将在今天截止。

主办方昨天表示，全部门票中已经有75%售出，决赛日门票更是售出约80%。

本地球迷可以通过Ticketmaster网站购票。