战胜乔科维奇 纳达尔进法网四强

西班牙“红土天王”纳达尔下一圈将与三号种子兹维列夫争夺决赛资格，如果他能在周日的决赛再次举起冠军奖杯，他将在男子大满贯的历史排名中领先乔科维奇和费德雷尔两个大满贯。

（巴黎综合电）西班牙网球名将纳达尔（Nadal）红土之王名不虚传，他昨天凌晨（新加坡时间）在法国网球公开赛男单复赛以3比1战胜世界排名第一的乔科维奇（Djokovic），闯入半决赛。

这是乔科维奇与纳达尔职业生涯的第59次对决，在这场势均力敌的比赛中，纳达尔经过四个多小时的鏖战，以6比2、4比6、6比2、7比6（7比4）获得最终胜利。随着纳达尔打入四强，已获得21个大满贯锦标的他距离第22个冠军又更近了一步。

这名西班牙名将说：“可是这只是一场复赛，所以我什么都还没赢。我只是给了自己一个机会，让自己能在两天后回到罗兰·加洛斯打一场半决赛，这对我来说意义重大。”

目前世界排名第五的纳达尔作为赛会五号种子参赛，在这次法网的晋级之路并不一帆风顺。在这场比赛开始前，他在男单第四圈中苦战五盘才艰难战胜世界排名第九位的加拿大选手阿利亚西姆（Aliassime）晋级。

而赛会头号种子乔科维奇本次法网在与纳达尔对决前一盘未失，都是直落三盘击败对手晋级。

纳达尔下一圈将与三号种子兹维列夫（Zverev）争夺决赛资格，如果他能在周日的决赛再次举起冠军奖杯，他将在男子大满贯的历史排名中领先乔科维奇和费德雷尔（Federer）两个大满贯冠军。

对此，他淡化了“网坛三巨头”之间的较量，“在我看来这并不重要。我们实现了自己的梦想，并在这项运动中创造历史，因为我们做了一些以前没人能做到的事。”

在罗兰·加洛斯的红土赛场，纳达尔是无敌的，他在这里征战18年来一共113场比赛，仅输了三次，分别是2009年、2015年和2021年。去年乔科维奇在半决赛打败纳达尔夺得最终桂冠。

乔科维奇对纳达尔当天的表现表示佩服，他说：“在关键时刻，他是表现更好的球员。他（向外界）展示了他为什么是一名伟大的冠军。在精神上坚持住是很困难的，他也以他的方式完成了比赛。毫无疑问，他配得上这场胜利，祝贺他和他的团队！”

纳达尔与兹维列夫的比赛将在本周五晚上进行。另一场半决赛的对阵还未出炉，西里奇（Cilic）复赛将迎战卢布列夫（Rublev），鲁内（Rune）则与鲁德（Ruud）展开对决，在这两场比赛胜出的二人将争夺决赛资格。