“王中王”对决 阿根廷完胜意大利

意大利老将基耶利尼（Chiellini）在本地时间今晨的“王中王”对战最后一次为国家队披甲，可惜未能留下美好回忆，以0比3不敌阿根廷。

这场由欧洲冠军与美洲冠军的对决在温布里上演，是意大利铁卫基耶利尼的告別战，他正选披甲与老拍挡博努奇（Bonucci）最后一次合作，但显然无法阻挡阿根廷三叉戟梅西（Messi）、劳塔罗·马丁内斯（Lautaro Martinez）和迪马里亚（Di Maria）的联手攻坚。

第28分钟，梅西晃过敌将后左路传中，马丁内斯门前射入，阿根廷先开纪录。补时1分钟，阿根廷来一个非常美妙的配合，马丁内斯摆脱了博努奇后妙传，迪马里亚再下一城，阿根廷半场就以2比0领先。

意大利在半场作出3个调动，包括37岁的基耶利尼退下火线，但仍然未能取回优势。阿根廷攻势不断，直到补时4分钟再由迪巴拉（Dybala）取得进球，以3比0大胜意大利。

梅西个人秀

球王梅西虽没进球，但尽展球技，贡献两次美妙助攻，赛后被队友拋起的他，表示这是美丽的经历。

这场冠军对决，阿根廷技术击倒意大利，其中梅西贡献两次助攻赢得盛赞，与一整季在巴黎圣日耳曼的颓靡相比，判若两人。

梅西又一次为阿根廷捧杯，并被队友拋上天空。他赛后说：“今天是一次美好的考验，意大利是出色的球队，大家早知是一场美好的比赛，一个争取成为冠军的理想场所。这是美丽的决赛，很多阿根廷人在场，这是美丽的经历。”

意大利主帅曼奇尼（Mancini）则说：“人家比我们出色，上半场尚保持在战局中，但下半场未能扭转乾坤。”